Ungeduld im Auto, Ess-Attacken und die Kraft des Weglassens

Wenn das Autofahrern mal wieder an den Nerven zehrt.

Essen. Ist Ungeduld immer negativ? Was hilft bei Essstörungen? Wie lässt man in Krisenzeiten los? Die Antworten gibt’s in der Digitalen Sonntagszeitung.

Nur nicht durchdrehen! Im Stau, in der Warteschleife, an der Supermarktkasse: Ungeduld kann ganz schön nervig sein — besonders für die anderen. Der Autor unserer Titelgeschichte weiß, wovon er spricht.

Lesen lernen – fürs Leben lernen: Ein Duisburger Verein will bei Kindern das Interesse an Büchern wecken. Der Bedarf ist groß, der Erfolg der ehrenamtlichen Helfer ebenso. Tobias Appelt hat sie besucht.

Zwischen Diät und Heißhunger-Attacken: Essstörungen können in ganz unterschiedlichen Formen auftreten. Die Folgen sind nicht nur körperlicher Natur, sie belasten auch die Psyche. Lesen Sie dazu unsere Gesundheitsseite.

Das große Pop-Jahr 1984: Madonna und Prince, Michael Jackson und Sade. Vor 40 Jahren standen die Superstars voll im Saft. Ein nostalgischer Rückblick.

Der Weg des Weglassens: Die Krisen häufen sich, sie zehren an unserer psychischen und körperlichen Kraft. Ein Experte empfiehlt: Nicht alles mitmachen.

Gewerkschaften melden wieder starken Zulauf: Die Arbeitnehmer-Organisationen erleben einen kleinen Boom. Inflation und stark gesunkene Reallöhne haben die Tarifkonflikte verschärft und neue Mitglieder gebracht. Das muss aber nicht automatisch so weitergehen.

Auf der Jagd nach dem „Problemhecht“: Bei rätselhaften Attacken in einem See in Kaiserslautern werden drei Badegäste verletzt. Sportfischer angeln nun etwa 50 Fische aus dem Gewässer – und machen dabei eine ungewöhnliche Feststellung.

„Ich habe einen Sensor für Frauen in Not“: Die Schauspielerin Sabrina Amali war in vielen Film- und Fernsehformaten zu erleben, von „4 Blocks“ bis zum „Tatort“. Mit „Die Notärztin“ hat die 32-Jährige nun eine eigene Serie. Wie sich im Interview herausstellt, ist die Rolle für sie maßgeschneidert.

1001 Nacht zwischen Tradition und Moderne: Quirlige Märkte, fruchtbare Oasen und klimatisierte Glaspaläste: Oman auf der Arabischen Halbinsel lockt mit seinen Gegensätzen. Lesen Sie unsere Reportage auf der Reiseseite.

Dieser Opel fährt mit Raketentempo. 1928 brachten die Rüsselsheimer den legendären RAK 2 an den Start. Eine Replik in schwarzem Lack hält die Erinnerung an die Pioniertat wach.

Der Chronist des Archipel Gulag: Vor 50 Jahren wurde Alexander Solschenizyn von der UdSSR ausgebürgert. Seine Bücher über Stalins Straflager machten ihn berühmt. Lesen Sie die ungewöhnliche Geschichte seines Erfolgs.

