Unfälle mit E-Scootern explodieren: Zehn Lösungsvorschläge

Ruhrgebiet. Gefährliche Unfälle mit E-Scootern nehmen rasant zu. Dabei gibt es Ideen, wie man sie verringern kann – und das Abstellchaos. Zehn Vorschläge.

Unfälle mit Leihrollern schießen durch die Decke. Im Jahr 2022 sind in NRW 2141 Personen verunglückt, die mit einem E-Scooter unterwegs waren. Das waren fast die Hälfte mehr (47,8 Prozent) als ein Jahr zuvor. 346 Fahrer oder Mitfahrer verletzten sich schwer und drei wurden getötet. Nicht enthalten in dieser Statistik sind Unfälle, in denen Menschen von E-Scootern umgefahren wurden oder über herumliegende E-Scooter stürzten.

Allein in den ersten Junitagen gab es drei solche Unfälle mit E-Scootern in Gelsenkirchen. Zwei Kinder wurden dabei schwer verletzt, beim jüngsten Zusammenstoß fuhren zwei jugendliche Mädchen auf einem Leihroller durch die Fußgängerzone, was ohnehin verboten ist – dort stießen sie mit einem zweijährigen Mädchen zusammen. Nur wenige Wochen zuvor war ein E-Bike-Fahrer in Gelsenkirchen über einen herumliegenden Roller gestürzt, er starb im Krankenhaus. Sein Fall ist wohl in eine weitere Statistik eingeflossen, denn auch die Zahl der verunglückten Personen, die auf einem Pedelec unterwegs waren, ist um 43,4 Prozent gestiegen im Jahresvergleich (6832 Menschen, davon wurden 49 Personen getötet).

Mit diesen rasant steigenden Zahlen setzt sich der Trend der Vorjahre fort. Was kann man tun, um das Unfallrisiko durch E-Scooter zu reduzieren – und gleichzeitig das viel kritisierte Abstellchaos? Hier sind zehn Vorschläge.

Obergrenzen für Rollerflotten

„Die Lösung muss sein, die Zahl der Roller auf ein sinnvolles Maß zu begrenzen“, sagt Wolfgang Packmohr vom Fachverband Fußverkehr (Fuss) in Essen, bis zu seiner Pensionierung hat er die Polizeidirektion Verkehr geleitet. Daran arbeiten einige Städte bereits: In den Anfangsjahren waren in der Kölner Innenstadt täglich rund 7000 Roller unterwegs, nun sind es 4500. Das konnte die Stadt allerdings nicht einfach so beschließen, sie hat es an einem Runden Tisch mit den Anbietern verhandelt. Lieb wäre der Verwaltung gewesen, hätte man sich auf eine Halbierung einigen können.

Feste Parkplätze

„In Stockholm hat man schon zur Einführung Parkzonen eingerichtet. Unser Chaos mit herumliegenden oder -stehenden E-Scootern ist dort unbekannt“, sagt ADAC-Experte Roman Suthold. Deutsche Städte, die nun feste Abstellflächen einführen wollen, müssen ein bestehendes Modell ändern. In Berlin gibt es bereits einige Dutzend solcher Sammelstellplätze (auch für Leihfahrräder und Mopeds), im Laufe dieses Jahres sollen es 200 werden. Das Besondere: Im Umkreis von 100 Metern können die Roller nicht mehr per App abgeschlossen werden. Allerdings stehen dem rund 47.000 E-Roller gegenüber, es bräuchte also Tausende Stationen, um die Lage flächendeckend in den Griff zu kriegen.

Parkverbotszonen

Der Anbieter „Lime definiert festgelegte Abstellflächen nach den Vorgaben einer Stadt“, heißt es von Seiten des Unternehmens. Allerdings sind Parkplätze und Parkverbotszonen wohl eher eine Verhandlungssache. In Köln etwa haben sich die Anbieter und die Stadt Köln darauf geeinigt, 30 Meter breite Parkverbotszonen rund um alle Gewässer einzurichten – was auch im Interesse der Anbieter war, denn Vandalen machen sich in Köln regelmäßig einen Spaß daraus, Roller in den Rhein zu werfen. Im Fall des Belgischen Ausgehviertels jedoch verweisen die Anbieter über ihre „Plattform Shared Mobility“ (PSM) darauf, dass Roller gegenüber Rad- oder Car-Sharing nicht benachteiligt werden sollten.

Sondernutzungsgebühren

Auch Essen setzt nun wie etwa Mülheim, Dortmund oder Münster auf Sondernutzungsgebühren. Fünf Euro pro Gerät und Monat werden nun fällig. Derzeit sind 2100 Roller in Essen unterwegs, die Stadt rechnet damit, dass wegen der gestiegenen Kosten jeder Verleiher seine Flotte um 100 Fahrzeuge reduzieren könnte. Tier und Voi allerdings erklärten, dies nicht tun zu wollen.

Mit solchen Einnahmen finanzieren die Städte zum Beispiel Sammelparkplätze. Eine Sondernutzungserlaubnis geht noch über die Gebühren hinaus. In Münster etwa gelten weitere Auflagen wie das Anbringen einer Rufnummer an den Fahrzeugen für den Fall, dass diese im Weg stehen. Nach Meldung müssen die Unternehmen die Roller innerhalb von vier Stunden zur Seite räumen. Auch Knöllchen werden stringenter verteilt. Ordnungsamtsleiter Norbert Vechtel: „Wir haben seit dem Frühjahr 2022 eine dramatische Verbesserung der Situation.“

Oft zu sehen, trotzdem verboten: Zwei Personen auf dem E-Roller. Foto: Jens Kalaene / dpa

Das Problem ist nur: Dieses Instrument ist nicht hieb- und stichfest. Eine Sondernutzungserlaubnis kann vor Gericht angefochten werden, muss dann sehr kleinteilig begründet werden und darf das Geschäft nicht „erdrosseln“. Die Anbieter stellen über PSM das in Berlin ausgehandelte Modell mit 3 Euro monatlich pro Gerät als Handlungsempfehlung für ganz Deutschland vor. Der Deutsche Städtetag dagegen fordert die Länder auf, eine einheitliche und klare Regelung zu schaffen, die den Städten Rechtssicherheit gibt.

Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung

Die Technik lässt es längst zu, das Tempo automatisch zu drosseln, wenn man zum Beispiel in eine Spielstraße fährt. Die Fahrt durch Fußgängerzonen könnte sehr einfach unmöglich gemacht werden. Doch der Gesetzgeber verhindert den Einsatz des sogenannten „Geofencing“. Das Straßenverkehrsgesetz schreibt vor, dass Fahrer immer den Vorrang haben vor hochautomatisierten Fahrfunktionen. Was auch Regelung verhindert, nach denen sich Autos vollautomatisch dem Tempolimit anpassen müssten. Der Anbieter Lime verweist darauf, dass „wir unsere Lizenz riskieren würden bei widerrechtlichem Anwenden von Geofencing“.

Verleihern Pflichten auferlegen

Gelsenkirchen etwa nutzt die Plattform Cityscope von Vianova, die alle Leihroller im Stadtgebiet in Echtzeit orten kann. Am Musiktheater und am Neustadtplatz probt man Parkverbotszonen mit Hilfe von Geofencing. Werden in den Sperrzonen Roller falsch abgestellt, gehen Meldungen automatisch an die Betreiber. In einem Kooperationsvertrag haben Stadt und Anbieter vereinbart, dass verkehrsbehindernd abgestellte Roller unverzüglich und defekte Roller innerhalb von sechs Stunden abgeholt werden müssen. „Zudem“, erklärt ein Sprecher, „werden durch die Stadt neue Abstellverbotszonen eingerichtet, wo immer es über längere Zeiträume zu gehäuft auftretenden Fällen von rücksichtslosem Abstellen kommt.“

Wenn ein Auto eine Einfahrt blockiert, werde es auch nicht immer abgeschleppt, erklärt Wolfgang Packmohr, Polizeidirektor a.D.. „Erst einmal wird es im Sichtbereich versetzt“ – und so sei es auch bei E-Scootern, bei denen das natürlich leichter von der Hand geht. Das macht oft das Ordnungsamt, selten auch die Polizei. „Aber eigentlich müsste man den Anbietern die Kosten dieser Einsätze in Rechnung stellen.“ Das hätte womöglich einen Erziehungseffekt auch auf die Nutzer. Denn „wenn wir ein besonders rücksichtsloses Fahr- und Abstellverhalten nachweisen können“, erklärt eine Lime-Sprecherin, „behalten wir uns Zusatzgebühren und die Sperrung des Accounts vor“.

Mehr Knöllchen

Natürlich könnte man mehr kontrollieren, allerdings „sind in vielen Städten die Ordnungsämter einfach unterbesetzt“, weiß Wolfgang Packmohr von „Fuss“. Das gelte auch für die Verkehrspolizei. Wenn es mehr Personal gebe, würden auch die Unfälle mit E-Scootern zurückgehen, glaubt er. Fahrradstreifen mit E-Pedelecs seien am besten geeignet für die Kontrolle der wendigen Flitzer. Doch im Bereich Essen und Mülheim gebe es nur eine Handvoll Leute dafür, das sei zu wenig.

Vielleicht werden aber auch deswegen so selten Parkknöllchen verteilt, weil es sehr aufwändig ist, den Nutzer herauszufinden. Denn der- oder diejenige, die beim Anbieter registriert ist, kann immer behaupten, dass man nur jemand anderem die Fahrt spendiert habe – um dann vom Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Hier wäre der Gesetzgeber gefragt, eine eindeutige Regelung zu schaffen.

Lime verweist darauf, dass Fahrer nach der Fahrt ein Foto vom geparkten E-Scooter machen müssen. Der Anbieter Tier erklärt, man arbeite „unter Hochdruck an technischen Lösungen, um das Fahren zu zweit und das korrekte Abstellverhalten in Echtzeit zu prüfen“. Allerdings brauche es auch mehr Abstellflächen – die man etwa durch Umwidmung von Parkplätzen gewinnen könne. Unter scooter-melder.de könnten Bürger falsch abgestellte Roller von Lime, Voi und Bolt melden.

Helmpflicht

„Wir empfehlen Helme, wegen der hohen Unfallgefahr“, sagt Roman Suthold vom ADAC Nordrhein. Wegen der kleinen Rollen, könnte es auch häufiger zu Alleinunfällen kommen. Die Polizei rät dies ebenfalls. „Schon bei der Einführung der E-Scooter hat man die Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h begrenzt“, sagt Packmoor. „Wären es 25 km/h gewesen, wären sie den Mofas gleichgestellt gewesen.“

Schärfere Promillegrenzen

„Wir brauchen eine Null-Promillegrenze“, hat der Berliner Mobilitätsforscher Andreas Knie erst jüngst in der Frankfurter Rundschau gefordert. „Alkohol ist der mit Abstand größte Risikofaktor, auch bei allen anderen Verkehrsmitteln.“ Tatsächlich diskutierten die Juristen beim jüngsten Verkehrsgerichtstag das Gegenteil: Eine Lockerung der Regelungen. Man entschied sich aber dann doch, den E-Scooter weiterhin dem Auto gleichzustellen. Mit 0,5 Promille kommt man in den Bereich der Ordnungswidrigkeiten (Geldbuße 500 Euro und ein Monat Fahrverbot für Ersttäter), ab 1,1 Promille handelt es sich um eine Straftat.

Ein Komplettverbot

Nach den schweren Unfällen in Gelsenkirchen forderten einzelne Politiker bereits ein Komplettverbot. Paris macht es derzeit vor. Mit einer Mehrheit von 90 Prozent haben die Bürger im April bei einer Befragung den Bann beschlossen. Die Stimmung scheint in Deutschland ähnlich zu sein. Das Umfrageinstiut Civic hat ermittelt, dass 70 Prozent der Bürger in den E-Scootern „eher ein Ärgernis“ sehen. Doch so einfach ist ein Roller-Verbot in Deutschland nicht. E-Scooter sind nach der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung zugelassen – das ist ein Bundesgesetz. Die Städte sind machtlos, so lange der Bund nicht tätig wird.

Info: Die Regeln

Einen E-Scooter darf fahren, wer mindestens 14 Jahre alt ist. Ein Führerschein ist nicht nötig, da die Höchstgeschwindigkeit maximal 20 Kilometer pro Stunde beträgt. Benutzt werden müssen dabei vorrangig Radwege. Wo keine sind, muss die Fahrbahn genutzt werden. Der Gehweg ist verboten. Auf einem E-Scooter darf immer nur eine Person fahren. Beim Alkohol gelten dieselben Promillegrenzen wie beim Autofahren. (mit dpa)

