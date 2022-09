Unfälle in NRW: An gleich mehreren Stellen in NRW staute sich am Sonntag der Verkehr. (Symbolbild)

Verkehr Unfälle in NRW: Hier benötigen Autofahrer am Sonntag Geduld

Essen. An mehreren Stellen haben sich am Sonntag auf den Autobahnen in NRW Unfälle ereignet. Wir verraten: An diesen Stellen benötigen Sie Geduld.

Nach dem Regen ist es nass auf den Autobahnen in NRW: Bei Autofahrerinnen und Autofahrern ist erhöhte Vorsicht geboten. Wer am Sonntag im Ruhrgebiet unterwegs ist, benötigt teilweise eine Portion Geduld. Wir verraten: Hier staut es sich derzeit auf den Autobahnen in NRW.

Unfälle in NRW: An gleich mehreren Stellen in NRW staute sich am Sonntag der Verkehr. (Symbolbild) Foto: Fabian Strauch / FFS

Mehrere Unfälle meldete der Verkehrsdienst in NRW am Sonntag (Stand 15.20 Uhr).

Staus in NRW: Hier benötigen Autofahrer aktuell Geduld

A1: Auf der A1 hat sich auf der Fahrbahn in Dortmund Richtung Köln ein Unfall ereignet. Hier ist erhöhte Vorsicht geboten, die ungesicherte Unfallstelle liegt zwischen Hagen-West und Volmarstein. Die Auffahrt Volmarstein ist gesperrt.

A2: Die A2 Dortmund in Richtung Oberhausen ist zwischen Gelsenkirchen-Buer und Essen/Gladbeck war bis zum Nachmittag gesperrt. Nach einem Unfall staut sich der Verkehr auf mehreren Kilometern.

A59: Auf der A59 auf der Fahrbahn Duisburg in Richtung Dinslaken hat sich ein Unfall ereignet. Hier gilt für Autofahrerinnen und Autofahrer erhöhte Vorsicht, die Unfallstelle zwischen dem Kreuz Duisburg und Duisburg-Ruhrort ist noch ungesichert.

Für einen gesamten und aktuellen Überblick über den Verkehr in NRW und im Ruhrgebiet können Sie sich durch unsere Stau-Karte klicken:

Auch am Samstag waren viele Fahrbahnen nass in NRW: So überschlug sich auf der A3 ein Autofahrer mit seinem Wagen mehrfach überschlagen. Zwei Insassen wurden schwer verletzt. Der SUV sei am Samstag plötzlich bei Königswinter auf der Überholspur ins Schleudern gekommen und nach rechts auf den Grünstreifen geraten. Zeugenberichten zufolge überschlug er sich dreimal und kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Helfer bargen den 26 Jahre alten Fahrer und einen 24 Jahre alten Beifahrer schwer verletzt aus dem Wrack. Zwei Spuren wurden zeitweise gesperrt, das Unfallauto wurde abgeschleppt. (mit dpa)

Lesen Sie hier weitere aktuelle Nachrichten aus NRW:

Nach den tödlichen Schüssen in Dortmund während eines Polizeieinsatzes hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) "zunehmend Zweifel".

Bereits vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 war Kevin Großkreutz siegessicher. So feierte er anschließend den BVB-Derbysieg.

Ein 16-Jähriger soll am Freitagabend in der Dortmunder Nordstadt mehrfach auf einen 50-Jährigen eingestochen haben. Die Ermittlungen laufen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr