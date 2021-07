Unbekannte stehlen Pferd von Weide - Polizei sucht Zeugen

Reichshof. Stute Klarabella ist offenbar von Unbekannten von einer Weide gestohlen worden. Noch am Sonntag graste sie dort mit fünf anderen Pferden.

Unbekannte haben von einer Weide in Reichshof eine elf Monate alte Stute gestohlen. Das berichtet die Polizei des Oberbergischen Kreises. Bei dem Pferd handele es sich um einen Appaloosa-Mischling. Die Stute habe am Sonntag gegen 15 Uhr noch mit fünf weiteren Pferden auf der Weide im Ortsteil Rabenschlade gestanden. Gegen 14 Uhr am Montag habe die Besitzerin, eine Frau mittleren Alters, festgestellt, dass die Stute fehlte.

Laut Polizei gilt es als unwahrscheinlich, dass das Pferd ausgebrochen sein könnte. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261/81990 entgegen. (red)

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr