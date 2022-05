Umwelt-Problemzonen in NRW und „Oben ohne“ im Freibad

Essen. Was Sie schon immer über Ana Ivanovic, Streuobstwiesen und Oben ohne im Freibad wissen wollten. Lesen Sie es in Ihrer Digitalen Sonntagszeitung.

Umwelt(problem)zone NRW? Nicht nur der Streit um die Braunkohle und das Abbaugebiet Garzweiler sorgte in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen für Ärger. Auch neue Windkraftanlagen und alte Kraftwerke sorgten für Gesprächsstoff. Kurz vor der Landtagswahl zieht Anne-Sophie Lang eine Bilanz der schwarz-gelben Klima- und Umweltpolitik.

Ankommen in Marxloh: Das Duisburger Problem-Viertel soll ein „Ankunftsstadtteil“ werden, in dem Zuwanderer Chancen bekommen, in Deutschland Fuß zu fassen. Dafür setzt sich der dort lebende Lokalpolitiker Claus Lindner ein. Was das bedeutet, lässt sich schon heute vor Ort beobachten, wie David Huth schreibt.

Mixen und Scratchen: In der Dortmunder DJ-Schule zeigt der Bochumer DJ Schänz Jugendlichen, dass man Schallplatten nicht nur auflegen kann. Wie man aus „alten“ Songs neue macht und die Leute zum Tanzen bringt - und wie der Computer neuen Beats zum alten Lied baut - Annika Fischer hat sich im Jugend- und Kulturcafé umgesehen.

Auf der wilden Wiese: Seit fast 20 Jahren pflegen die Mitglieder des Heimatvereins Ortsring Oestrich ihre Streuobstwiese. Tiere profitieren davon ebenso wie die Kinder der benachbarten Grundschule in Iserlohn. Dass eine Streuobstwiese eine Menge Arbeit macht, hat Tobias Appelt erfahren.

Der Flieger mit der Typenbezeichnung A321XLR ist ein schmales Flugzeug für lange Strecken. Der Komfort für Passagiere soll aber nicht auf der Strecke bleiben. Volker Mester hat den neuen Hoffnungsflieger aus dem Hause Airbus unter die Lupe genommen.

In einem Freibad in Göttingen ist künftig auch Oben ohne beim Schwimmen erlaubt. Das findet nicht jede(r) schicklich. Jonas Erlenkämper beschreibt, welche Vorbehalte es gibt – und ob Göttingen als Vorbild für andere Freibäder taugt.

Der US-Amerikaner Mark Tremonti ist ein erfolgreicher Rockgitarrist und Bandleader. Demnächst erscheint das Album „Mark Tremonti sings Frank Sinatra“. Hinter dem Projekt steht eine sehr persönliche und berührende Geschichte, wie Andrea Leim im Gespräch mit dem Musiker erfahren hat.

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger sind verheiratet und arbeiten oft zusammen - und damit an ihrer persönlichen Marke. Wie es läuft, wenn ehemalige Sportstars gemeinsame Sache machen, hat Britta Schultejans beschrieben.

Im Schatten von Mailand wurde Turin als Reiseziel lange Zeit unterschätzt. Dabei verbindet die am Fuße der Alpen gelegene Stadt in eleganter Weise französisches Stilbewusstsein und ur-italienische Lebensart. Ein inspirierender Ausflug von Ute Müller.

Dazu: Das Neueste vom Sport. Die Fußball-Bundesliga geht in die Endphase und in der 2. Liga geht es um den Aufstieg – nicht nur für Schalke 04.

