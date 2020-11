An Rhein und Ruhr. Einige Apotheken am Niederrhein und im Ruhrgebiet bieten Grippeimpfungen an. So sollen Arztpraxen entlastet werden. Eine Liste aller Apotheken.

Die Corona-Pandemie bringt viele Hausärzte in der Region an ihre Belastungsgrenze. Um den Arztpraxen einen Teil der Arbeit abzunehmen, hatten der Apothekerverband Nordrhein und die AOK Rheinland/Hamburg im Juli das Modellprojekt „Grippeschutzimpfungen in Apotheken“ gestartet. Am Montagmorgen veröffentlichte der Apothekerverband eine erste Zwischenbilanz - inklusive einer Liste aller Apotheken , die eigenständig Grippeimpfungen durchführen ( siehe unten ).

„Aktuell wurden bereits 250 Apothekerinnen und Apotheker aus insgesamt 125 Apotheken ärztlich geschult“, heißt es in dem Schreiben. „Derzeit können 85 Apotheken mit dieser amtlichen Legitimation und diesem fachlichen Schulungshintergrund in den Modellregionen Düsseldorf/Umgebung, Duisburg/rechter Niederrhein, Essen/Mülheim/Oberhausen und Bonn-Rhein-Sieg-Kreis Grippeschutzimpfungen ergänzend zur Impfleistung der Ärzte anbieten.“

Apothekerverband bittet: Rufen Sie vorab in der Apotheke an!

Bislang seien in 25 Apotheken insgesamt 200 Impfungen durchgeführt worden. „Die sehr positive Resonanz auf unser Modellprojekt und der erfolgreiche Start lassen den Schluss zu, dass wir in dieser Grippesaison vielleicht sogar auf 2.000 Grippeschutzimpfungen in Apotheken kommen könnten“, erklärt Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein.

Personen, die sich in einer der 85 teilnehmenden Apotheken impfen lassen wollen, werden gebeten, sich vorher telefonisch bei der Apotheke ihrer Wahl zu melden. Außerdem weißt der Apothekerverband darauf hin, dass derzeit ausschließlich Versicherte der AOK Rheinland/Hamburg in den Apotheken geimpft werden können.

Alle am Modellprojekt teilnehmenden Apotheken am Niederrhein und Ruhrgebiet im Überblick:

Apotheken in Dinslaken:

Glückauf-Apotheke

Inhaber: Marc Kriesten

Adresse: Sterkrader Str. 262, 46539 Dinslaken

Kontakt: 0206 4498498

Heuking Apotheke Hiesfeld OHG

Inhaber: Lukas Heuking

Adresse: Sterkrader Str. 251, 46539 Dinslaken

Kontakt: 0206 4604170

Apotheken in Duisburg:

Apotheke am Dellplatz

Inhaber: Christiane Oelrich

Adresse: Wallstr. 50, 47051 Duisburg

Kontakt: 0203 928908

Apotheke am Geistfeld

Inhaber: Matthias Bähner

Adresse: Rathausallee 12-14, 47239 Duisburg

Kontakt: 02151 40105

Apotheke am Wanheimer Dreieck

Inhaber: Mohammad Rezai

Adresse: Wanheimer Str. 620, 47249 Duisburg

Kontakt: 0203 709664

Apotheke Feldmann

Inhaber: Lene Bendel-Pudelko

Adresse: Großenbaumer Allee 35, 47269 Duisburg

Kontakt: 0203 764042

Apotheke im Handelshof

Inhaber: Julia Shopova-Litsanova

Adresse: Duisburger Str. 225, 47166 Duisburg

Kontakt: 0203 547781

Apotheke Pollmann-Eck

Inhaber: Melek Can-Boutchich

Adresse: Weseler Str. 20, 47169 Duisburg

Kontakt: 0203 404880

Atrium-Apotheke

Inhaber: Peter Vogt

Adresse: Moerser Str. 238 - 240, 47198 Duisburg

Kontakt: 0206 699584

Augusta-Apotheke

Inhaber: Peter Vogt

Adresse: Augustastr. 31, 47198 Duisburg

Kontakt: 0206 655104

Hagenshof-Apotheke

Inhaber: Johanna Schmidt

Adresse: Wiesbadener Str. 77, 47138 Duisburg

Kontakt: 0203 420599

Hansa-Apotheke

Inhaber: Andreas Herbrand

Adresse: Mülheimer Str. 68, 47057 Duisburg

Kontakt: 0203 353068

Hütten-Apotheke

Inhaber: Mohammad Rezai

Adresse: Heinrich-Bierwes-Str. 18, 47259 Duisburg

Kontakt: 0203 781248

Markt-Apotheke

Inhaber: Peter Vogt

Adresse: Marktplatz 3, 47198 Duisburg

Kontakt: 0206 630243

Apotheken in Düsseldorf:

Apotheke in Rath

Inhaber: Carsten Schmitz

Adresse: Westfalenstr. 49, 40472 Düsseldorf

Kontakt: 0211 654316

Europa-Apotheke

Inhaber: Thomas Stephan

Adresse: Gneisenaustr. 2, 40477 Düsseldorf

Kontakt: 0211 496910

Heine-Apotheke

Inhaber: Dr. Monika Beerbaum

Adresse: Nordstr. 24, 40477 Düsseldorf

Kontakt: 0211 4931200

Herzogen-Apotheke-D-Derendorf

Inhaber: Marc Stöcker

Adresse: Roßstr. 69, 40476 Düsseldorf

Kontakt: 0211 86281730

Herzogen-Apotheke-D-Golzheim

Inhaber: Marc Stöcker

Adresse: Uerdinger Str. 26, 40474 Düsseldorf

Kontakt: 0211 432586

Herzogen-Apotheke-D-Pempelfort

Inhaber: Marc Stöcker

Adresse: Venloer Str. 5-7, 40474 Düsseldorf

Kontakt: 0211 2339400

Kern-Apotheke

Inhaber: Michelle Zimmerhofer

Adresse: Gumbertstr. 180, 40229 Düsseldorf

Kontakt: 0211 24503060

Licht-Apotheke

Inhaber: Dr. Heike Kim-Aun

Adresse: Lichtstr. 49, 40235 Düsseldorf

Kontakt: 0211 96662229

Licht-Apotheke Gerresheim

Inhaber: Dr. Heike Kim-Aun

Adresse: Benderstr. 48, 40625 Düsseldorf

Kontakt: 0211 294439

Löwen-Apotheke

Inhaber: Sandra Büchel

Adresse: Unterratherstr. 171, 40468 Düsseldorf

Kontakt: 0211 98483477

medi-Apotheke

Inhaber: Theodoros Belivanakis

Adresse: Schadowstr. 80, 40212 Düsseldorf

Kontakt: 0211 354850

Mörsenbroicher-Apotheke

Inhaber: Nicola Quante

Adresse: Münsterstr. 427, 40470 Düsseldorf

Kontakt: 0211 632949

Phönix-Apotheke

Inhaber: Zoya Sepehri

Adresse: Benderstr. 106, 40625 Düsseldorf

Kontakt: 0211 289375

Rather Kreuzweg-Apotheke

Inhaber: Sandra Büchel

Adresse: Westfalenstr. 14, 40472 Düsseldorf

Kontakt: 0211 652625

Sofia-Apotheke

Inhaber: Christine Jungmann

Adresse: Unterrather Str. 44, 40468 Düsseldorf

Kontakt: 0211 411211

Vital-Apotheke am Brehmplatz

Inhaber: Dirk Laicher

Adresse: Rethelstr. 174, 40237 Düsseldorf

Kontakt: 0211 96662222

Viva-Apotheke

Inhaber: Dr. Nasser Esmailpour

Adresse: Am Wehrhahn 41, 40211 Düsseldorf

Kontakt: 0211 55042680

Zwilling-Apotheke OHG

Inhaber: Sahar Poornehmat Nodahi

Adresse: Friedrichstr. 17, 40217 Düsseldorf

Kontakt: 0211 31603008

Apotheken in Essen:

Apotheke am Rabenhorst Lohmanns Apotheken OHG

Inhaber: Ulrike-Maria Lohmann

Adresse: Schloßstr. 174, 45355 Essen

Kontakt: 0201 687666

Apotheke Rathaus Galerie

Inhaber: Peter Ricken

Adresse: Porscheplatz 2, 45127 Essen

Kontakt: 0201 232349

Augusta-Apotheke

Inhaber: Claudia Poetz

Adresse: Fürstinstr. 7, 45276 Essen

Kontakt: 0201 595040

Damian-Apotheke

Inhaber: Ines Rosentreter

Adresse: Kupferdreher Str. 173, 45257 Essen

Kontakt: 0201 484748

Dom-Apotheke

Inhaber: Dr. Klaus Peterseim

Adresse: Kettwiger Str. 17, 45127 Essen

Kontakt: 0201 247020

Einhorn-Apotheke

Inhaber: Birte Barleben

Adresse: Markt 5 45127 Essen

Kontakt: 0201 234710

Holsterhauser-Apotheke

Inhaber: Anke Wiesenewsky

Adresse: Cranachstr. 35, 45147 Essen

Kontakt: 0201 707345

Markus-Apotheke

Inhaber: Mahmoud Adel

Adresse: Frintroper Str. 432, 45359 Essen

Kontakt: 0201 6958007

Nordstern-Apotheke OHG

Inhaber: Doris Schönwald

Adresse: Karnaper Str. 99, 45329 Essen

Kontakt: 0201 2789650

Park-Apotheke Lohmanns Apotheken OHG

Inhaber: Ulrike-Maria Lohmann

Adresse: Fürstäbtissinstr. 3, 45355 Essen

Kontakt: 0201 683277

Pluspunkt-Apotheke im Center Limbecker Platz

Inhaber: Erik Sellinger

Adresse: Limbecker Platz 1a, 45127 Essen

Kontakt: 0201 2487051

Rathaus-Apotheke

Inhaber: Christina Reinehr

Adresse: Bredeneyer Str. 123 a, 45133 Essen

Kontakt: 0201 411753

Reichsadler-Apotheke

Inhaber: Klaus-Hartmut Iltgen

Adresse: Frankenstr. 108, 45134 Essen

Kontakt: 0201 435330

Robert-Koch-Apotheke

Inhaber: Susanne Lindemann

Adresse: Altenessener Str. 446, 45329 Essen

Kontakt: 0201 351999

Schützen-Ritter-Apotheke

Inhaber: Malahat Daneshvaran

Adresse: Weidkamp 129, 45355 Essen

Kontakt: 0201 676272

Sommerburg-Apotheke Lohmanns Apotheken OHG

Inhaber: Ulrike-Maria Lohmann

Adresse: Sommerburgstr. 165, 45149 Essen

Kontakt: 0201 714041

Stern-Apotheke

Inhaber: Winfried Mühe

Adresse: Katernberger Str. 31, 45327 Essen

Kontakt: 0201 300735

Viktoria-Apotheke

Inhaber: Shahin Arzani

Adresse: Katernberger Str. 21-23, 45327 Essen

Kontakt: 0201 302421

Apotheken in Hamminkeln:

Sonnen-Apotheke

Inhaber: Dr. Jan Buskase

Adresse: Bahnhofstr. 31, 46499 Hamminkeln

Kontakt: 0285 792200

Apotheken in Mülheim:

Apotheke am Kirchplatz

Inhaber: Patrick Marx

Adresse: Auf dem Bruch 106, 45475 Mülheim

Kontakt: 0208 72933

Apotheke auf der Saarner Kuppe

Inhaber: Jessica Küpper-Schmid

Adresse: Luxemburger Allee 31, 45481 Mülheim

Kontakt: 0208 480569

Barbara-Apotheke

Inhaber: Patrick Marx

Adresse: Aktienstr. 277, 45473 Mülheim

Kontakt: 0208 763212

Hirsch-Apotheke OHG

Inhaber: Dr. Hermann Liekfeld

Adresse: Leineweberstr. 55, 45468 Mülheim

Kontakt: 0208 479797

Schloß-Apotheke

Inhaber: Patrick Marx

Adresse: Schloß Str. 4-6, 45468 Mülheim

Kontakt: 0208 470054

Apotheken in Oberhausen:

Germania-Apotheke

Inhaber: Patrick Marx

Adresse: Marktstr. 76, 46045 Oberhausen

Kontakt: 0208 23693

Glocken-Apotheke

Inhaber: Martin Beutling

Adresse: Kantstr. 17, 46145 Oberhausen

Kontakt: 0208 669414

Hirsch-Apotheke

Inhaber: Reinhard Schlutius

Adresse: Vestische Str. 96, 46117 Oberhausen

Kontakt: 0208 892222

Löwen-Apotheke

Inhaber: Carl Funcke OHG Henning Funcke

Adresse: Bahnhofstr. 64, 46145 Oberhausen

Kontakt: 0208 668585

Apotheken in Schermbeck:

Burg-Apotheke

Inhaber: Ute Hecht-Neuhaus

Adresse: Mittelstr. 23, 46514 Schermbeck

Kontakt: 0285 33469

Apotheken in Wesel:

Apotheke am Berliner-Tor-Platz

Inhaber: Hektor Gerbszt

Adresse: Wallstr. 4, 46483 Wesel

Kontakt: 0281 26095