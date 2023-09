Überlastung im Job, automobile Klassiker und ein Gurkenkönig

Essen. Wenn der Job zur Knochenmühle wird. Tipps für Oldtimerfans. Und ein Besuch in der Gurkenfabrik Kühne. Die Themen der Digitalen Sonntagszeitung.

Von der Arbeit überfordert: Neue Software, zusätzliche Anforderungen, wechselnde Strukturen – viele Beschäftigte müssen sich in ihrem Job laufend auf Veränderungen einstellen. Doch es gibt Strategien, die ihnen helfen. Lesen Sie dazu unsere Titelgeschichte.

Ein Film als Dank an Eltern und Großeltern: Der Regisseur Adnan Günter Köse dreht einen Dokumentarfilm mit Lohberger „Gastarbeitern“ der ersten Generation – mit persönlicher Note, wie Gudrun Heyer schreibt

Auf dem Weg zum Klassiker: Die Zahl der Oldtimerfans wächst ständig. Welches Modell eine Investition lohnt, ist dabei oft eine individuelle Frage. Auf der Autoseite lesen Sie, welche Modelle sich lohnen.

Die Sache mit dem Pool-Wasser: Für Millionen Gartenpools naht das Ende der Badesaison. Chlor und Biozide haben das Wasser das Jahr über sauber gehalten. Jetzt werden sie zum Umweltrisiko, wie Jürgen Polzin recherchiert hat.

Das vererbte Trauma: Wie die psychischen Folgen dramatischer Erlebnisse über Generationen hinweg wirken, erforschen aktuell zahlreiche Wissenschaftler. Das Verhältnis Eltern-Kind spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die Paketbombe an Adenauer: 1952 tötete ein Sprengsatz, der an den Kanzler adressiert war, einen Beamten. Die Ermittlungen verliefen im Sande – auch um die deutsch-israelische Annäherung nach dem Krieg nicht zu gefährden? Dietmar Seher hat die Hintergründe aufgeschrieben.

Beim Gurkenkönig am Niederrhein: Die Firma Kühne ist in Sachen eingelegtes Gemüse, Senf und Essig ein Marktführer. Rolf Kiesendahl hat sich im Werk in Straelen am Niederrhein umgesehen.

„Ozapft is!“ Dirndl, Hendl und jede Menge Bier. Das Münchner Oktoberfest hat begonnen. Die Maß ist wieder mal teurer geworden, Trinkwasser gibt es dafür kostenlos.

„Was mache ich jetzt mit meinem Leben?“ Annette Frier in der Serie „Merz gegen Merz“ einen komödiantischen Ehekrieg mit Schauspielpartner Christoph Maria Herbst. Jetzt gibt es mit dem ZDF-Movie „Merz gegen Merz – Hochzeiten“ einen filmischen Nachschlag. Rüdiger Sturm hat sie interviewt.

Freddie Mercurys Auferstehung: In der Tribute-Show „One Vision Of Queen“ übernimmt Marc Martel den Part von Freddie Mercury. Eine herausfordernde Rolle für den 47-Jährigen, wie er im Interview mit Olaf Neumann gestand.

Korsikas Traumpfade: Entlang weißer Strände und steiler Küsten oder durch die Berge – wer die Mittelmeerinsel für sich erobern möchte, ist mit einer ausgedehnten Wandertour bestens beraten. Lesen Sie die Reportage auf unserer Reiseseite.

Dazu aktuelle Berichte und Hintergründe aus den Bereichen Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und natürlich aus dem Sport. Dort ist nach der Länderspielpause die Fußball-Bundesliga wieder am Start. Und auch die Fußball-Damen beginnen die neue Saison. Für Spannung ist also reichlich gesorgt.

