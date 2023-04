Die Polizei in Recklinghausen sucht nach einem Überfall auf eine Netto-Filiale nach dem Täter (Symbolbild).

Raub Überfall mit Schusswaffe auf Netto-Filiale in Recklinghausen

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend eine Netto-Filiale in Recklinghausen überfallen. Er bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe.

Ein Unbekannter hat am Samstagabend (1. April) in Recklinghausen eine Netto-Filiale überfallen und Geld aus der Kasse geraubt. Der Mann sei allein und maskiert gewesen, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Er ging demnach direkt zum Kassenbereich, bedrohte dort eine Mitarbeiterin mit einer kleinen schwarzen Schusswaffe und forderte von ihr, Bargeld herauszugeben.

Die Frau habe zu diesem Zeitpunkt zwei Kunden an der Kasse bedient. Sie sei von der Kasse zurückgetreten, daraufhin habe der Täter in die Kasse gegriffen, Bargeld herausgenommen und sei verschwunden. Eine erste Fahndung im Umkreis des Tatorts sei negativ verlaufen, so die Polizei.

Lesen Sie hier: Polizei warnt: Nach Corona sind mehr Verbrecher unterwegs

Den Täter beschreibt die Polizei wie folgt: männlich, 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und dünne Statur. Er habe blonde Haare und eine schwarze Skimaske, eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und schwarze Strickhandschuhe getragen. Die Kapuze der Jacke hatte er laut Polizeiangaben über den Kopf gezogen.

Wer Hinweise zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das geht unter anderem über die kostenlose Telefonnummer 0800/2361 111.

