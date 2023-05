Trotz krankheitsbedingter Pause: Elton John kommt nach Köln

Köln. Ein Infekt hatte Elton John zur Absage einer Show in Mannheim gezwungen. Die drei Termine in Köln stehen laut Veranstalter aber fest im Plan.

Nach einer krankheitsbedingten Konzert-Absage in Mannheim sind die kommenden Auftritte von Elton John (76) auf seiner Abschieds-Welttournee nach derzeitigem Stand nicht in Gefahr. Die drei in Köln geplanten Konzerte am 16., 18. und 19. Mai sollen stattfinden, wie eine Sprecherin von Konzertveranstalter Dirk Becker Entertainment am Montag sagte.

Weltstar Elton John hatte ein Konzert seiner Abschiedstour „Farewell Yellow Brick Road“ am Samstag (13.5.) in Mannheim absagen müssen. Nach einem Infekt hatte ein Arzt dem Sänger eine 48-stündige Pause verordnet. Nach seinen Auftritten in Köln tourt der Musiker weiter durch Europa, unter anderem mit Gastspielen in Spanien, Belgien und Frankreich.

Der Sänger und Pianist gehört zu den größten Stars des Musikgeschäfts. Er schuf Hits wie „Your Song“ oder „Candle in the Wind“, ein Lied, das er 1997 zur Beerdigung seiner guten Freundin, der ehemaligen britischen Kronprinzessin Diana, in „Goodbye, England’s Rose“ umdichtete. 1998 wurde er von der Queen in den Ritterstand erhoben und darf sich seitdem Sir nennen. (dpa)

