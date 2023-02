Tragödie: SV Schermbeck trauert um Bilal Can Özkara

Schermbeck. Der SV Schermbeck im Schockzustand: Bilal Can Özkara, 23-jähriger Kicker des Oberligisten, ist nach seinen schweren Verletzungen verstorben.

Der SV Schermbeck trauert: Bilal Can Özkara ist verstorben. Der 23-Jährige, der vor der Saison 2019/20 von den A-Junioren des MSV Duisburg zum Fußball-Oberligisten gewechselt war, hat den Kampf gegen die vor fast genau zwei Monaten erlittenen Verbrennungen bei einem Dachstuhlfeuer verloren. „Wir haben am Samstagmorgen die schlimme Nachricht bekommen“, sagt Michael Benninghoff, Vorstandsmitglied in Sachen Finanzen beim SVS.

Özkara hatte seit den starken Verbrennungen im künstlichen Koma in der BG Unfallklinik in Duisburg gelegen. Der Zustand schien sich auch stabilisiert zu haben. „Wir sind alle fassungslos und im Schockzustand“, so der Sportliche Leiter Cem Kara. Nach seinen Worten sei geplant gewesen, Özkara in „drei bis vier Wochen aus dem künstlichen Koma zu holen“. Mit dieser schlimmen Nachricht habe niemand im Verein mehr gerechnet.

Am frühen Morgen des 17. Dezember, einem Samstagmorgen, hatten in der von Bilal Can Özkara bewohnten Dachstuhlwohnung die Feuerwehr informiert. Mit starken Verbrennungen war der damals 22-Jährige aus der Wohnung geholt worden. Dabei soll er Verbrennungen von rund 60 Prozent erlitten haben, wurde ins künstliche Koma versetzt und zuletzt auch zwei Mal pro Woche operiert. Die zuletzt scheinbar positiven Nachrichten endeten nun in einer unfassbaren Tragödie. (R. P.)

