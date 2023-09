Kaffeekultur in NRW Traditionscafés in NRW: Kaffeehäuser mit Charme im Überblick

Essen. Entspannter Ausflug gesucht? NRWs Kaffeehäuser bieten aromatischen Kaffee. Tipps und Infos für den nächsten Cafébesuch im Ruhrgebiet gibt's hier.

Ob Familienausflug, Freundestreffen, kurze Auszeit oder entspanntes Arbeiten: Diese Traditionscafés im Ruhrgebiet bieten ein angenehmes Ambiente.

bieten ein angenehmes Ambiente. NRW hat viele schöne, traditionsträchtige Cafés zu bieten, die zur Entschleunigung einladen.

zu bieten, die zur Entschleunigung einladen. Hier finden Sie alle Infos rund um die Traditionscafés im Ruhrgebiet, die Sie für Ihren nächsten Besuch brauchen.

Kaffeehaustradition in NRW

1715 öffneten in Köln die ersten Kaffeeschenken NRWs ihre Pforten. Heutzutage finden sich Cafés an jeder Ecke. Alle, die jedoch Kaffeehäuser mit langer Familientradition und mehreren Generationen Erfahrung suchen, werden hier fündig. Wir haben alle Infos zu bewährten Cafés im Ruhrgebiet zusammengefasst.

Mit einem Klick auf die folgenden Links kommen Sie zu einer Auswahl traditionsreicher Kaffeehäuser in der jeweiligen Stadt – die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Traditionscafés in Bochum: Das Café zur Altstadt

Das älteste Kaffeehaus Bochums nennt sich Café zur Altstadt: 1902 gegründet und im Stil der 1970er Jahre gehalten. Wer eine individuelle Torte nach eigenem Wunsch gestaltet haben will, der ist hier richtig. Achtung: Hier herrscht Verwechslungsgefahr mit der gleichnamigen Gaststätte, die ebenfalls in Bochum liegt.



Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 18 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr

: Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 18 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr Adresse : Pariser Str. 40, 44787 Bochum

: Pariser Str. 40, 44787 Bochum Weitere Infos: www.facebook.com/CafeZurAltstadt

Café Ferdinand: Von der Szenekneipe zum Café

Das Café Ferdinand nahe dem Hauptbahnhof gibt es seit 1982 – zunächst war es eine Szenekneipe. Drei Jahre später sollte es nicht nur das Nachtleben bereichern, sondern auch Kaffeeliebhaber erfreuen. Tipp: Jeden ersten Mittwoch im Monat ist Jazz-Abend.

Das Café Ferdinand in Bochum existiert bereits seit über 40 Jahren. Trotzdem ist es bei weitem nicht das älteste Kaffeehaus Bochums. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag 10 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 1 Uhr, Sonntag 10 Uhr bis 21 Uhr

: Montag bis Donnerstag 10 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 1 Uhr, Sonntag 10 Uhr bis 21 Uhr Adresse : Ferdinandstr. 44, 44789 Bochum

: Ferdinandstr. 44, 44789 Bochum Weitere Infos: www.cafe-ferdinand.de

Kaffeehaus in Bochum: Boulevardcafé Wiacker

Das Boulevardcafé Wiacker verspricht eine gute Aussicht über Bochum auf der Außenterrasse. Die Confiserie existiert seit 1959 und liegt seit 2014 im vierten Obergeschoss des Modehauses Baltz.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr

: Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr Adresse : Modehaus Baltz, Bongardstraße 42 bis 56, 44787 Bochum

: Modehaus Baltz, Bongardstraße 42 bis 56, 44787 Bochum Weitere Infos: www.baltz.de/boulevardcafe

Lange Öffnungszeiten im Bochumer Café Tucholsky

Das Café Tucholsky ist mit Blick auf die Öffnungszeiten sowohl etwas für Frühaufsteher als auch für Nachteulen. Seit 1988 versorgt es Bochum mit süßen und deftigen Snacks sowie Mittagsmenüs.

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag 7 bis 23 Uhr, Freitag 7 bis 24 Uhr, Samstag 8 bis 24 Uhr, Sonntag 8 bis 23 Uhr

: Montag bis Donnerstag 7 bis 23 Uhr, Freitag 7 bis 24 Uhr, Samstag 8 bis 24 Uhr, Sonntag 8 bis 23 Uhr Adresse : Viktoriastraße 73, 44787 Bochum

: Viktoriastraße 73, 44787 Bochum Weitere Infos: cafe-tucholsky.de

Über 100 Jahre Tradition im Stadtcafé Bottrop:

Das Stadtcafé Bottrop bezeichnet sich selbst als Kneipencafé und besteht bereits seit über 100 Jahren. Heute gibt es dort „leckeres Bier, aromatischen Kaffee, bekömmliche Weine sowie die schon legendären Frikadellen à la Kommissar Haferkamp“, verspricht das Kaffeehaus aus dem Jahre 1919.



Im Inneren des Stadtcafés Bottrop verweist Deko aus Buntglas auf das stolze Alter des Betriebs. Unter den Kaffeehäusern im Ruhrgebiet zählt es zu den Urgesteinen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Öffnungszeiten : Dienstag bis Donnerstag 17 bis 24 Uhr, Freitag 12 bis 14 Uhr sowie 17 bis 1 Uhr, Samstag 17 bis 1 Uhr, Sonntag 17 bis 24 Uhr

: Dienstag bis Donnerstag 17 bis 24 Uhr, Freitag 12 bis 14 Uhr sowie 17 bis 1 Uhr, Samstag 17 bis 1 Uhr, Sonntag 17 bis 24 Uhr Adresse : Gladbecker Str. 25, 46236 Bottrop

: Gladbecker Str. 25, 46236 Bottrop Weitere Infos: www.facebook.com/Stadtcafe.Bottrop

Kaffeehaus in Dortmund: Café Kleimann

Das Café Kleimann wurde 1903 als Konditorei gegründet und 1955 um ein Kaffeehaus erweitert. Inzwischen führt die fünfte Generation das Handwerk fort. Übrigens können Sie Ihr Foto hier auf Torten drucken lassen.



Öffnungszeiten : Montag bis Samstag 11 bis 18 Uhr

: Montag bis Samstag 11 bis 18 Uhr Adresse : Petrikirchhof 8, 44137 Dortmund

: Petrikirchhof 8, 44137 Dortmund Weitere Infos: www.cafe-kleimann.de

Café Strickmann: Über 100 Jahre in Dortmund

Ebenfalls traditionsreich ist das Café Strickmann. Seit 1921 besteht das Kaffeehaus in Dortmund. Heute steht es für über 100 Jahre Tradition.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 Uhr bis 17 Uhr

: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 Uhr bis 17 Uhr Adresse : Wißstraße 26 bis 28, 44137 Dortmund

: Wißstraße 26 bis 28, 44137 Dortmund Weitere Infos: www.cafe-strickmann.de

Kaffeehaus und Konditorei: Das Café Schrader

Das Café Schrader vereint Kaffeehaus und Konditorei in sich. Seit 1968 besteht der Betrieb und lag stets in Familienhänden. Inzwischen arbeitet dort auch die dritte Generation.

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 13 bis 18 Uhr

: Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag 13 bis 18 Uhr Adresse : Kaiserstraße 31, 44135 Dortmund

: Kaiserstraße 31, 44135 Dortmund Weitere Infos: cafe-schrader.de

Traditionscafés in Duisburg: Caféhäuser Dobbelstein

Ein echtes Urgestein unter den Kaffeehäusern in NRW ist das Caféhaus Dobbelstein – in zweifacher Ausführung. Das eine befindet sich an der Königstraße und lädt zur Gartenterrasse ein, das andere liegt am Sonnenwall und verspricht „einzigartige Caféhausatmosphäre“. Der Familienbetrieb ist seit 1858 in Duisburg ansässig und wird mittlerweile in der fünften Generation geführt.



Das Caféhaus Dobbelstein in Duisburg: Gäste können sich zum Kaffee noch einen verführerischen Kuchen oder feines Gebäck aussuchen. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Übrigens: Im Caféhaus Dobbelstein in Duisburg steht die größte Kaffeemühle der Welt.

Am Sonnenwall (Café Dobbelstein)

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 8.45 Uhr bis max. 18.30 Uhr, Samstag 8.45 Uhr bis max. 17.30 Uhr, Sonntag geschlossen

: Montag bis Freitag 8.45 Uhr bis max. 18.30 Uhr, Samstag 8.45 Uhr bis max. 17.30 Uhr, Sonntag geschlossen Adresse : Sonnenwall 8, 47051 Duisburg

: Sonnenwall 8, 47051 Duisburg Weitere Infos: www.cafehaus-dobbelstein.de/cafehaus_am_sonnenwall.php

Königstraße (auch Kö-Café Dobbelstein)

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 19 Uhr, Samstag 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Sonn-/Feiertag 10 bis 18.30 Uhr

: Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 19 Uhr, Samstag 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Sonn-/Feiertag 10 bis 18.30 Uhr Adresse : Königstraße 23 bis 25, 47051 Duisburg

: Königstraße 23 bis 25, 47051 Duisburg Weitere Infos: www.cafehaus-dobbelstein.de/koe-cafe_koenigstrasse.php

Bäckerei Becker: Traditionscafés in Essen seit 1885

Die Bäckerei und Konditorei Becker besteht seit 1885. Der Frintroper Betrieb bezeichnet sich selbst als Naturbäckerei, Café und Konditorei.



Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 6 bis 18 Uhr, Samstag 6 bis 13 Uhr, Sonntag und Feiertage 8 bis 16 Uhr

: Montag bis Freitag 6 bis 18 Uhr, Samstag 6 bis 13 Uhr, Sonntag und Feiertage 8 bis 16 Uhr Adresse : Oberhausener Str.75, 45359 Essen

: Oberhausener Str.75, 45359 Essen Weitere Infos: www.facebook.com/baeckereibecker

Zwei Standorte in Essen: Cafés des Familienbetriebs Fritsche

In Essen-Steele ist seit 1903 das Familienunternehmen Konditorei Fritsche mit Café ansässig. Mittlerweile hat die vierte Generation der Familie die Zügel in der Hand und lädt seit 2012 auch in Huttrop zum Kaffeetrinken ein.

Café Essen Steele

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr, Samstag von 7.30 bis 14 Uhr, Sonntag geschlossen

: Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr, Samstag von 7.30 bis 14 Uhr, Sonntag geschlossen Adresse: Bochumer Str. 36, 45276 Essen

Café Essen Huttrop

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag von 5.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag von 5.30 bis 17 Uhr, Sonntag von 8 bis 16 Uhr

: Montag bis Freitag von 5.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag von 5.30 bis 17 Uhr, Sonntag von 8 bis 16 Uhr Adresse : Steeler Str. 470, 45138 Essen

: Steeler Str. 470, 45138 Essen Weitere Infos: konditorei-fritsche.app

Café Sprenger: Fünf Kaffeehäuser in Essen

Das Café Sprenger eröffnete 1933 in der Huyssenalle und wurde nach seiner Zerstörung 1946 wieder am Stadtwaldplatz aufgebaut. Derzeit führt die Enkelin des Gründers die Patisserie weiter und feiert dieses Jahr das 90. Jubiläum des Unternehmens. Das Café Sprenger hat mehrere Standorte in Essen.

Das Café Sprenger hat inzwischen fünf Standorte in Essen. Das Tortenmobil ermöglicht außerdem den Verkauf auf Wochenmärkten. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Öffnungszeiten (für folgende Adressen in Rüttenscheid, Werden und Kettwig): Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr

(für folgende Adressen in Rüttenscheid, Werden und Kettwig): Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr Adressen : Rüttenscheider Str. 101, 45130 Essen / Heckstr. 13 bis 15, 45239 Essen, Hauptstr. 43 bis 46, 45219 Essen

: Rüttenscheider Str. 101, 45130 Essen / Heckstr. 13 bis 15, 45239 Essen, Hauptstr. 43 bis 46, 45219 Essen Öffnungszeiten (Stadtwaldplatz): täglich 8 bis 18 Uhr

(Stadtwaldplatz): täglich 8 bis 18 Uhr Adresse : Frankenstr. 282, 45134 Essen

: Frankenstr. 282, 45134 Essen Öffnungszeiten (Heisingen): Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr

(Heisingen): Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr Adresse : Bahnhofstr. 15, 45259 Essen

: Bahnhofstr. 15, 45259 Essen Weitere Infos: www.facebook.com/CafeSprenger

Gelsenkirchener Traditionscafé: Kaffeehaus-Konzerte bei Albring-Rüdel

Café und Conditorei Albring-Rüdel: Wer Lust auf musikalische Untermalung bei einem leckeren Kaffee hat, für den sind die Kaffehaus-Konzerte interessant. Der 1955 als Konditorei gegründete Betrieb wurde zwölf Jahre später um ein Kaffeehaus erweitert.

Zu sehen ist das Café Albring-Rüdel im Jahre 1967. Heute ist das Gelsenkirchener Kaffeehaus wegen seiner Konzerte beliebt. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services





Öffnungszeiten : Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr

: Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr Adresse : Ophofstraße 7, 45894 Gelsenkirchen

: Ophofstraße 7, 45894 Gelsenkirchen Weitere Infos: feinetorten.de

Rathauscafé Schwarte: Gladbecker Tradition seit 1908

Das Rathauscafé Schwarte liegt seit 1908 im Herzen Gladbecks und ist mittlerweile in zweiter Generation in der Hand der Familie Schwarte.



Naschkatzen sind im Rathauscafé Schwarte in Gladbeck willkommen: Für seine Gäste zaubert Konditormeister Heiner Schwarte süße Glücksschweinchen aus Marzipan. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr, an Feiertagen geschlossen

: Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr, an Feiertagen geschlossen Adresse : Willy-Brandt-Platz 5 bis 7, 45964 Gladbeck

: Willy-Brandt-Platz 5 bis 7, 45964 Gladbeck Weitere Infos: www.cafe-schwarte.de

Café Flores: Kaffeehaus und Konditorei in Hagen

Das Café Flores, inklusive Konditorei, hat nicht nur einen blumigen Namen, es folgt auch einer langen Tradition: 1927 eröffnete das Kaffeehaus und darf bald sein 100-jähriges Jubiläum feiern.



Öffnungszeiten : Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 17 Uhr

: Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 17 Uhr Adresse : Bülowstr. 4, 58097 Hagen

: Bülowstr. 4, 58097 Hagen Weitere Infos: https://www.cafeflores.de/

Café Stich in Hagen: Vier Generationen seit 1925

Seit 1925 haben vier Generationen das Café Stich geführt. Es bietet besonders für Kuchenfans einiges: Täglich können Gäste aus über 30 Torten- oder Kuchensorten wählen, im saisonalen Wechsel sogar aus 80 Varianten.

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag 9 bis 17 Uhr

: Montag bis Samstag 9 bis 17 Uhr Adresse : Sparkassen-Karree 6, 58095 Hagen

: Sparkassen-Karree 6, 58095 Hagen Weitere Infos: www.cafe-stich.de

Kaffeehäuser in NRW: Café im Kloster-Drubbel in Hamm

Das Café im Kloster-Drubbel befindet sich seit 1985 auf dem Gelände der ehemaligen Klosterbrauerei. Damit ist es eines der jüngeren in der Auflistung, bietet aber dennoch ein rustikales Ambiente.



Öffnungszeiten : Mittwoch bis Samstag 9.30 Uhr bis 17 Uhr, Sonntag 9.30 Uhr bis 17 Uhr

: Mittwoch bis Samstag 9.30 Uhr bis 17 Uhr, Sonntag 9.30 Uhr bis 17 Uhr Adresse : Oststr. 31, 59065 Hamm

: Oststr. 31, 59065 Hamm Weitere Infos: cafe-im-klosterdrubbel.de

Stadtcafé Sander in Mülheim: Anfänge um 1760

Das Stadtcafé Sander: Was 1760 als Bäckerei zum Nebenerwerb begann, wurde 1868 um das erste Kaffeehaus Mülheim erweitert. Heute ist es ein traditionsreiches Café mit Konditorei, deren Spezialität und Wahrzeichen seit über 100 Jahren der Baumkuchen ist.



Eines der besten Cafés Deutschlands 2022: Über diese Auszeichnung der Zeitschrift Feinschmecker freuen sich Friedhelm Großenbeck und seine Frau Anke. Sie betreiben das Café Sander in Mülheim an der Ruhr. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr, an Feiertagen geschlossen

: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr, an Feiertagen geschlossen Adresse : Kohlenkamp 12, 45468 Mülheim an der Ruhr

: Kohlenkamp 12, 45468 Mülheim an der Ruhr Weitere Infos: www.stadtcafesander.de

Café Bauer in Oberhausen: Kaffeehaus und Kondotorei

In Oberhausen kann sich das Café Bauer mit über 90 Jahren Familienerfahrung rühmen. Neben dem Flair des Kaffeehauses können Gäste auch die Spezialitäten der Konditorei genießen.

Das Café Bauer an der Oberhausener Marktstraße besticht mit leckerem Backwerk: wie dieser Aida-Torte mit Buttercreme und Weinbrand. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services





Öffnungszeiten : Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr

: Dienstag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr Adresse : Marktstraße 124, 46045 Oberhausen

: Marktstraße 124, 46045 Oberhausen Weitere Infos: www.facebook.com/CafeBauerOberhausen

Oberhausener Café Cordes: Zwei Standorte in Sterkrade

Ein weiteres Oberhausener Traditionsunternehmen ist das Café Cordes: Café und Konditorei führt mittlerweile die dritte Generation.



In den traditionellen Kaffeehäusern NRWs können Gäste schlemmen und entspannen. Das zeigt auch diese Torte aus dem Café Cordes in Sterkrade. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 15.30 Uhr, Sonntag 13 bis 17 Uhr

: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 15.30 Uhr, Sonntag 13 bis 17 Uhr Adresse : Steinbrinkstraße 217, 46145 Oberhausen

: Steinbrinkstraße 217, 46145 Oberhausen Weitere Infos: www.cafe-cordes.de

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr