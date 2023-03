Die Anzahl der Wölfe in Deutschland nimmt zu.

Wolf Tote Schafe in Dorsten entdeckt - wohl von Wolf angegriffen

Dorsten. Ein Wolf hat offenbar mehrere Schafe einer Herde in Dorsten attackiert. Die toten Tiere wurden am Sonntagmittag entdeckt.

Mindestens zwölf Schafe sind in Dorsten mutmaßlich von einem Wolf gerissen worden. Weitere Tiere seien verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Recklinghausen am Sonntag mit.

Die toten Schafe seien am Sonntagmittag entdeckt worden, vermutlich habe der Angriff in der Nacht auf Sonntag stattgefunden. In der Herde lebten etwa 350 Schafe. (dpa)

