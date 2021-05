Tornado über Borken: Mehrere Dächer und Bäume beschädigt

Am Dienstagnachmittag ist ein Tornado über Borken hinweggefegt.

Borken. Ein Tornado hat am Dienstagnachmittag in Borken zahlreiche Schäden angerichtet. Mehrere Bäume wurden komplett entwurzelt und versperrten Straßen.

Im Borkener Stadtteil Weseke hat ein Tornado am Dienstagnachmittag zahlreiche Schäden an Häusern und Bäumen angerichtet. Wie die lokale Feuerwehr berichtet, seien etwa zehn Bäume komplett entwurzelt worden und teilweise auf Straßen und Fahrzeuge gestürzt. „Durch die Windhose wurden circa 30 Dächer von Einfamilienhäusern beschädigt sowie Carports und Gartenhütten abgedeckt und teilweise über mehrere 100 Meter durch die Luft gewirbelt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Verletzte gab es laut Angaben der Feuerwehr aber keine.

Die Beamten waren an zahlreichen Stellen im Einsatz. Teilweise mussten blockierte Straßen freigeräumt werden. Die Windhose sei von Osten nach Westen gezogen. Der Schwerpunkt der Feuerwehr habe im Bereich Südlohner Straße und Holthausener Straße gelegen. Neben etwa zehn komplett entwurzelten Bäumen seien 40 weitere beschädigt worden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit zwei Löschzügen sowie der Feuer- und Rettungswache im Einsatz. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte von den Bauhöfen der Stadt und des Kreises Borken. (def)

