Tödliches Unglück auf der A3: Staatsanwaltschaft ermittelt

Mehr als drei Tage danach suchen sie immer noch nach den passenden Worten. „Kein klassischer Verkehrsunfall“, sagt die Polizei. „Kein Unfall im herkömmlichen Sinne“, sagt Straßen.NRW. Schlimmer, „eine Tragödie“: Da fällt am Freitag eine Betonplatte aus der Lärmschutzwand der Autobahn 3 bei Köln. Sie stürzt auf ein Auto, die Fahrerin ist sofort tot. Es gibt dafür kein Beispiel und schon deshalb auf 1000 Fragen keine Antwort.

Wieso fällt dieses vier, vielleicht viereinhalb Tonnen schwere Stück Beton einfach um? Am Freitag, dem 13., morgens um viertel nach zehn. Wieso stürzt es in die Front des schwarzen Polos, genau dorthin, wo die 66-jährige Fahrerin sitzt, unterwegs auf der rechten Fahrspur bei Dellbrück Richtung Norden. Warum nicht hinten, warum nicht in eine Lücke im Verkehr? Vieles wird wohl nie zu klären sein, wird „unglücklicher Zufall“ bleiben. Um die Fakten bemühen sich die Behörden. Und haben nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeiger schon am Montagabend erste Erkenntnisse.

Ermittler wollen wissen, ob jemand für das Unglück verantwortlich ist

Nach Recherchen der Zeitung haben fehlerhafte Befestigungen offenbar zu dem tragischen Unglück geführt. Aus einem Vorgutachten gehe hervor, dass sich das tonnenschwere Teil gelöst habe, weil die Metallhalterungen in der dahinter stehenden Betonwand fehlerhaft gewesen sein sollen.

Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte erst am Montag offiziell ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Der Verdacht: fahrlässige Tötung. Es müsse geklärt werden, heißt es, ob der Tod der Verkehrsteilnehmerin auf ein strafrechtlich vorwerfbares Verhalten einer oder mehrerer Personen zurückzuführen ist. Also, erklärt ein Polizeisprecher, „ob jemand dafür verantwortlich gemacht werden kann, soll, muss“. Ein Sachverständiger wurde eingesetzt, die Leiche der Kölnerin soll obduziert werden. „Es wird alles untersucht, was in diesem Zusammenhang wichtig sein könnte“, sagt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer.

Der Gutachter sollte herausfinden, ob Materialermüdung, fehlerhafte Befestigung, unterbliebene Inspektionen mitursächlich seien für das Unglück. Die Betonplatte und ihre Aufhängungen waren dafür bereits beschlagnahmt worden, unmittelbar nachdem ein großer Kran am Freitag das Stück Lärmschutzwand vom Autowrack gezogen hatte. Das Kriminalkommissariat KK11, zuständig für Todesermittlungen, hat die Sache in der Hand. Eine Mordkommission, wie eine Zeitung berichtet, gibt es aber nicht. An Vorsatz mag nun doch niemand glauben.

Je zwei Fahrspuren der A3 bleiben in beide Richtungen gesperrt

Aus ungeklärter Ursache stürzte eine Betonplatte am Freitag auf die Fahrbahn der A3 bei Köln. Foto: Feuerwehr Köln / dpa

Das ganze Wochenende und auch am Montag tragen Experten der für die Autobahn zuständigen Behörde Straßen.NRW Puzzlesteinchen zusammen. Immerhin können sie zu Wochenbeginn sagen: Es sind keine weiteren Platten, tonnenschwer und jede mindestens zwei mal vier Meter groß, lose. Jedenfalls nicht in diesem Autobahn-Abschnitt in unmittelbarer Nachbarschaft, zwischen der Abfahrt Köln-Dellbrück und dem Kreuz Köln-Ost. Gute eineinhalb Kilometer sind hier zu untersuchen, in beide Richtungen. Zwei Spuren haben sie dafür mit rot-weißen Hütchen abgesperrt. Wie lange die Sperrung noch bleibt, ist offen. Auf Grundlage des Vorgutachtens, über das der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, soll nun offenbar ein Ingenieurbüro alle weiteren Aufhängungen untersuchen. Angeblich handele es sich bei der Unglückplatte aber um einen Einzelfall.

Und auch auf das große Ganze müssen die Ingenieure blicken: Wo sind solche Teile noch verbaut, mit welcher Technik? Sind Schäden überhaupt von außen zu erkennen, müsste man die Platten nicht eigentlich abnehmen? Die Rede ist von einer „Unmenge an Daten“, bautechnisch anspruchsvollen Details. Fest steht: Der schmucklose graue Beton hat nicht überall Normmaß, wird nicht an jeder Straße gleich verbaut. „Das sind Maßanfertigungen“, sagt ein Sprecher von Straßen.NRW.

Erweiterung des Autobahnabschnitts erst 2008 abgeschlossen

Diese hier entstand, als der Autobahnabschnitt zwischen 2005 und 2008 auf acht Spuren erweitert wurde. Damals wurde die Straße in das Gelände gewissermaßen eingeschnitten, sie liegt also tiefer als das Gelände. Das Element, das sich nun löste, war ein Teil der Lärmdämmung auf Höhe der Fahrbahn, die eigentliche Lärmschutzwand steht erst oben, auf der Ebene der Stadtstraßen und Schilderbrücken.

Experten sprechen davon, dass Bauteile dieser Art eigentlich Jahrzehnte halten müssten. Stark beansprucht seien sie nicht, sie trügen nur ihr Eigengewicht. Warum dieses also plötzlich umfiel: „Spekulation“, sagte am Freitag ein Polizeisprecher. Es aber zu klären, erklärten am Wochenende mehrere Landespolitiker, sei man der Familie des Opfers schuldig. Am Mittwoch muss der Verkehrsminister in Düsseldorf berichten .