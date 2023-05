Haltern. Ein 58-jähriger Autofahrer ist in Haltern noch an der Unfallstelle verstorben. Er prallte auf der Granatstraße plötzlich gegen einen Baum.

In Haltern auf der Granatstraße ist am Freitagabend ein 58-jähriger Autofahrer aus Marl tödlich verunglückt: Er kam „plötzlich“, so schreibt es die Polizei, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Lesen Sie hier: Schwerer Unfall in Dorsten: ein Toter, drei Schwerverletzte

Tödlicher Unfall in Haltern: Fahrer (58) prallt gegen Baum

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war er Mann Richtung Borken unterwegs. Kurz hinter der Holtwicker Straße passierte der Unfall. „Ein Rettungshubschrauber landete und ein Notarzt behandelte den Mann“, teilt die Polizei mit. (ck) Lesen Sie hier: Zugunglück überlebt: Amir (9) hatte „zehn Engel bei sich“

