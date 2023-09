Münster. Beim Spielen zwischen Autos in Münster ist ein Junge (3) ums Leben gekommen. Am Sonntag wurde er auf einem Parkplatz von einem Auto überfahren.

Ein dreijähriger Junge ist in Münster beim Spielen von einem Auto überfahren worden und gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 26-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Wagen von einem Parkplatz, als das spielende Kind zwischen geparkten Autos auf die Straße lief, wie die Polizei mitteilte.

Dort wurde das Kind überrollt. Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben erfolglos, der Junge starb den Angaben zufolge noch vor Ort. Die Polizei ermittelt. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.