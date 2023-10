Tödlicher Sturz: Gast fällt auf Jahrmarkt-Geschäft in Tiefe

Ein Besucher ist auf dem Pollhansmarkt in Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) tödlich verunglückt. Er sei aus der mehrstöckigen Attraktion „Fuzzy’s Lachsaloon“ gestürzt, bestätigte ein Sprecher der Polizei Gütersloh am Sonntagnachmittag.

Das nach Angaben des Betreibers „größte transportable Funhouse der Welt“ besteht aus fünf Etagen, auf denen Besucherinnen und Besucher verschiedene Hindernisse überwinden müssen. Weshalb der Mann stürzte, war zunächst unklar.

Die Einsatzkräfte seien aktuell noch vor Ort, sagte ein Sprecher der Polizei Schloß Holte-Stukenbrock. Aktuell werde der Pollhansmarkt fortgesetzt. Er soll noch bis Montag dauern. Zunächst hatte das „Westfalen-Blatt“ über den Unfall berichtet.

Der Pollhansmarkt findet immer drei Tage lang am dritten Oktober-Wochenende statt. Über 350 Schausteller bauen ihre Attraktionen nach Angaben der Organisatoren auf, darunter Los- und Schießbuden, Karussells, Geisterbahnen und Autoscooter. (dpa)

