Prozess-Fortsetzung Tod in der Kita in Viersen: Wie glaubwürdig ist Sandra M.?

Mönchengladbach. Im Fall der getöteten Greta aus Viersen sagten Freunde und Familienmitglieder der Angeklagten als Zeugen vor dem Landgericht Mönchengladbach aus.

Im Prozess gegen Sandra M. , die die dreijährige Greta in einer Kita in Viersen während des Mittagsschlafs erstickt und andere Kinder auf ähnliche Weise misshandelt haben soll, sagten am Montag erste Zeugen aus. Dabei stand vor allem die Frage ihrer Glaubwürdigkeit im Mittelpunkt. Die vier Zeugen aus dem Freundes- und Familienkreis schildern eine junge Frau, die sich mal mehr, mal weniger in Lügen verstricke, um sich als Heldin oder Retterin darzustellen.

Zwei Freundinnen, ein angeheirateter Onkel und ihr damaliger Freund sagten in dem Mordprozess gegen die 25-Jährige vor dem Landgericht in Mönchengladbach aus. Sie wirkt gefasster als in der letzten Verhandlung, trägt eine schwarze Leggins, darüber ein graues Wollkleid mit schwarzen Punkten. Später wird sie sich von der hinteren Bank des Gerichtssaales neben ihre Anwälte setzen, damit sie sich besser besprechen können.

Angeklagte erzählte laut Zeugen immer wieder „Notlügen“ oder Geschichten

Der von ihr geschilderte Versuch ihres inzwischen verstorbenen Onkels, sich ihr als 15-Jährige sexuell zu nähern , nimmt anfangs großen Raum ein und wird auch im weiteren Verlauf immer wieder Thema sein. Zuletzt sind weitere Fragen zu dem Fall unbeantwortet geblieben. Der Vorsitzende Richter fragt schließlich: „Sagen Sie mal, Frau M., Ist das alles wirklich passiert? „Ja“, sagt sie.

Auch wenn die Angeklagte von den Zeugen als nett, lieb, unauffällig beschrieben worden ist, so schilderten sie doch, dass die Angeklagte „Notlügen“ oder Geschichten erzählt habe. Sie schmücke gern aus, sagte ihr angeheirateter Onkel aus. Sobald sie auf ihre Notlügen angesprochen worden sei, sei sie wütend geworden. Dazu gehört auch die Geschichte von einer angeblichen beobachteten versuchten Vergewaltigung in einem Waldstück, die sich später als erdacht und erlogen herausgestellt hat.

Der Prozess wird am 8. Dezember mit der Beweisaufnahme fortgesetzt. Insgesamt sollen 22 Zeugen vernommen werden.