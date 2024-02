Tod auf der Klassenfahrt: Urteil wird Montag erwartet.

Mönchengladbach Eine 13-jährige Diabetikerin ist auf einer Klassenfahrt gestorben. War es Schuld der Lehrerinnen? Richter wollen Montag entscheiden.

Vier Jahre nach dem Tod der schwer zuckerkranken Schülerin Emily bei einer mehrtägigen Klassenfahrt nach London wird das Landgericht Mönchengladbach am Montag aller Wahrscheinlichkeit nach das Urteil gegen zwei Lehrerinnen verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft den 34 und 60 Jahre alten Frauen fahrlässige Tötung durch Unterlassen vor. Laut Anklage hatten sie sich im Vorfeld der stufenübergreifenden Klassenfahrt nicht ausreichend über die Diabeteserkrankung der Schülerin informiert. Außerdem, so die Anklage weiter, sollen sie während der mehrtägigen Klassenfahrt Symptome einer akuten Überzuckerung nicht rechtzeitig erkannt und aufgrund dessen eine ärztliche Behandlung zu spät veranlasst haben.

Das Landgericht hatte im Februar 2023 die Eröffnung des Hauptverfahrens zunächst abgelehnt. Selbst wenn die Angeklagten von der Diabeteserkrankung gewusst hätten, hätten sie als medizinische Laien nicht den Schluss ziehen müssen, dass die Schülerin zwingend einer stationären Krankenhausaufnahme bedurft hätte.

Kranke Schülerin: Erbrechen „im Zehn-Minuten-Takt

Der Vater des verstorbenen Mädchens wollte sich damit aber nicht zufriedengeben, nachdem Mitschülerinnen seiner Tochter ihm die Ereignisse in London geschildert hatten. Nach ihren Berichten hatten die Lehrerinnen mehrere Tage nicht nach der 13-Jährigen gesehen, obwohl Freundinnen des Mädchens sie mehrfach über den schlechten Gesundheitszustand ihrer Klassenkameradin aufmerksam gemacht hatten.

Der Vater der 13-Jährigen kämpfte jahrelang darum, dass der Tod seiner Tochter vor Gericht verhandelt wurde Foto: Oliver Berg / dpa

Emily habe sich in London drei Tage lang nach jedem Essen oder Trinken übergeben, erzählte eine ehemalige Mitschülerin vor Gericht. Ein anderer Schüler sprach von Erbrechen „im Zehn-Minuten-Takt“. Laut eines Gutachtens war eine der Ursachen dafür anscheinend, dass Emily ihren Diabetes während der Reise nicht „optimal“ gemanagt und zu hohe Blutzuckerwerte nicht korrigiert habe.

Hilfe am Samstag kam zu spät

Die Lehrerinnen erinnern sich anders an die Tage in London. Sie seien am Freitagmorgen lediglich darüber informiert worden, dass es zwei Schülerinnen nach „chinesischem Essen“ schlecht gehe. Bei den abendlichen Zimmerkontrollen sei ihnen aber nichts aufgefallen, das auf eine Erkrankung hingedeutet habe. Zu diesem Zeitpunkt wäre Emily nach einer Gutachterin noch zu retten gewesen. Erst kurz vor der Rückreise erschien eine Lehrerin bei der kranken Schülerin und erfuhr dabei von dem schweren Diabetes des Mädchens. Daraufhin wurde ein Rettungswagen gerufen. Zu spät, das Kind verstarb wenige Tage später in einer Londoner Klinik.

Der Anwalt des Vaters reichte - ebenso wie die Staatsanwaltschaft – Beschwerde gegen die Ablehnung des Hauptverfahrens beim Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf ein. Mit Erfolg: Letztes Jahr nahm sich eine andere Kammer des Mönchengladbacher Landgerichtes des Falls an.

