Landet Gangster Thomas Drach jetzt für immer hinter Gittern?

Köln Am 100. Verhandlungstag könnte Donnerstag der Prozess gegen Deutschland bekanntesten Verbrecher enden. Kommt 63-Jähriger nie mehr frei?

Nach fast zwei Jahren könnte der Prozess gegen Deutschlands wohl bekanntesten Schwerverbrecher am Donnerstag zu Ende gehen. Genau am 100. Verhandlungstag am Landgericht Köln hat am 4. Januar der Angeklagte Thomas Drach das „letzte Wort“. Möglicherweise wird die 21. Große Strafkammer noch am selben Tag das Urteil sprechen. Die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sind bereits durch.

Vier spektakuläre Raubüberfälle wurden dem Reemtsma-Entführer ursprünglich vorgeworfen. Er soll zwischen März 2018 und November 2019 Geldtransporter in Köln und Frankfurt am Main überfallen haben. Eine weitere Tat im hessischen Limburg konnte die Staatsanwaltschaft dem 63-Jährigen nicht nachweisen, für diesen Fall beantragte sie selbst Freispruch. Drach ist zudem wegen versuchten Mordes aus Habgier angeklagt: Bei zwei der Taten soll er auf Geldboten geschossen haben, die beiden Männer erlitten schwere Verletzungen. Einer von ihnen ist inzwischen verstorben. Drach bestreitet alle Vorwürfe.

Vorbei: Hier begrüßt der Angeklagte Thomas Drach (Mitte) seinen Anwalt Andreas Kerkhof noch per Handschlag. Inzwischen ist das Tischtuch zerschnitten. Foto: Thomas Banneyer / dpa

Streit mit Verteidigern: Liebesbeziehung zur Staatsanwältin?

Ursprünglich waren für den Prozess, der im Februar 2022 begann, nur halb so viele Termine geplant. Aber die Verhandlung, reich an überraschenden Wendungen und schillernden Eklats, zog sich immer weiter hin. Unter anderem brachten die Verteidiger mehrere Befangenheitsanträge gegen die Kammer vor . Über einige ist bislang noch nicht entschieden. Ein Gutachter wurde abberufen, nachdem er offenbar versucht hatte, einen Journalisten zu bestechen. Ein Anwalt wurde ebenfalls aus dem Verfahren entfernt. Am vorletzten Prozesstag versuchte der Angeklagte selbst, sich von seinen Verteidigern zu trennen, es ging um angebliche Bestechung und eine Liebesbeziehung zur Staatsanwältin. Und einmal war Drach schlicht gar nicht da: Man hatte vergessen, ihn aus der Haft abzuholen.

Zahlreiche Verhandlungstage fielen zudem wegen Corona-Infektionen und anderer Erkrankungen aus. So klagte Drachs Mitangeklagter immer wieder über Schulterschmerzen. Schließlich trennte das Gericht das Verfahren des Niederländers ab, seit Sommer 2023 wird gegen ihn separat verhandelt. Auch die hohen Sicherheitsvorkehrungen verzögerten die Verhandlung immer wieder. An jedem Tag sperrt die Polizei die Zufahrt zum Gerichtsgebäude weiträumig ab. Drach wird meistens per Hubschrauber von der Justizvollzugsanstalt Köln her eingeflogen.

Einer der Nebenkläger und Zeugen ist inzwischen verstorben

Viele Sachverständige und Zeugen kamen in dem Prozess zu Wort. Ein Geldbote, der bei einem Überfall am Flughafen Köln/Bonn angeschossen worden war, berichtete, dass er bis heute psychisch unter den Folgen leide. „Ich träume jede Nacht davon“, sagte der Mann. Ein Wertbote, der in Frankfurt von einer Kugel in den Oberschenkel getroffen worden war, zeigte sich vor Gericht auch äußerlich noch schwer angeschlagen. Auf einen Rollator gestützt schleppte er sich in den Zeugenstand und berichtete von einem Schusswechsel, den er sich mit einem Räuber geliefert habe.

Der Angeklagte Thomas Drach (Mitte) kommt an jedem Verhandlungstag mit dem Hubschrauber auf das Gelände des Justizzentrums Köln - wenn man ihn nicht vergisst. Foto: Thomas Banneyer / dpa

Die Staatsanwaltschaft hat für Drach am 20. Dezember eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren und anschließende Sicherungsverwahrung gefordert. Damit würde er nach verbüßter Haft in den Maßregelvollzug überstellt und dort weiter hinter Gittern sitzen. Die Staatsanwältin sah es in ihrem Plädoyer als „zweifelsfrei erwiesen“ an, dass Drach drei der angeklagten Überfälle begangen und dabei knapp 142 000 Euro erbeutet hat. In zwei Fällen habe er auf Geldboten geschossen. Es sei festzuhalten, dass „die Indizien wie ein Pfeil auf den Angeklagten Drach“ zeigten, hieß es im Plädoyer.

Staatsanwältin: Schuld von Thomas Drach ist zweifelsfrei erwiesen

Dabei verwies die Staatsanwältin unter anderem auf eine DNA-Spur Drachs an einer Kennzeichenhalterung eines Fluchtfahrzeugs, auf Verbindungen des 63-Jährigen zu bestimmten Fahrzeugen im Zusammenhang mit den Taten sowie auf die Aussage eines ehemaligen Mitgefangenen. Dieser hatte im Prozess bekundet, Drach habe ihm gegenüber in der Haft drei der vier Raubüberfälle eingeräumt. Den Zeugen bezeichnete die Staatsanwältin als „absolut glaubhaft“. Lediglich die Tat in Limburg sei ihm nicht nachzuweisen.

„Kriminalität“, sagte Staatsanwältin Anja Heimig kurz vor Weihnachten, „ist seit frühester Jugend seine einzige Strategie, zu Geld zu kommen und ein Leben in Luxus zu führen.“ Die Verteidiger beantragten Freispruch für ihren Mandanten. Drach sei an keinem der Tatorte erkannt oder von Zeugen identifiziert worden. „Herr Drach mag vielleicht verdächtig im Sinne der Anklage sein“, sagte ein Verteidiger. Das reiche aber nicht für eine Verurteilung. So sei Drach an keinem der Tatorte erkannt oder von Zeugen identifiziert worden. „Niemand hat gesagt: Da ist er doch, der Thomas, der Reemtsma-Entführer“, sagte der Verteidiger. Den von der Staatsanwaltschaft angeführten ehemaligen Mitinsassen Drachs in der Untersuchungshaft bezichtigte der Verteidiger der Lüge. Der Mann habe Drach belastet, um in seinem eigenen Verfahren an einem anderen Landgericht eine milde Strafe zu bekommen. „Der Angeklagte ist hier objektiv nicht überführt worden“, sagte der Anwalt weiter.

So kennt ihn Deutschland: Thomas Drach vor 24 Jahren als Angeklagter in Hamburg. Er wurde als Drahtzieher der Reemtsma-Entführung verurteilt. Foto: Michael Probst / dpa

Verurteilt für die Entführung von Jan Philipp Reemtsma

Dem Hauptverfahren ging eine längere Suche nach Drach voraus. Er wurde im Mai 2021 schließlich aus den Niederlanden nach Deutschland ausgeliefert. 1996 hatte Drach den Erben der Hamburger Tabak-Dynastie Reemtsma, Jan Philipp Reemtsma, entführt und nach 33 Tagen wieder freigelassen, gegen ein Lösegeld von 15 Millionen D-Mark und 12,5 Millionen Schweizer Franken. Für die Tat war er zu vierzehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Ob am 4. Januar tatsächlich ein Urteil fällt, bleibt abzuwarten. Nach Angaben eines Gerichtssprechers will der Vorsitzende Richter erst an dem Tag bekanntgeben, ob er einen weiteren Termin für die Urteilsverkündung anberaumt oder nicht. Das hängt wohl auch ab davon, ob Thomas Drach sich tatsächlich ein weiteres Mal äußert – und wie lange das dauert. mit dpa

