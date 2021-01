Der US-Automobilhersteller "Tesla" will im Frühjahr einen neuen Standort in Holzwickede eröffnen.

US-Autobauer Tesla: Erste Niederlassung für das Ruhrgebiet in Holzwickede

Holzwickede. Tesla plant die erste Niederlassung im Ruhrgebiet: Im Frühjahr will das Unternehmen einen Standort in Holzwickede eröffnen.

Der US-Autobauer "Tesla" will seine erste Niederlassung im Ruhrgebiet eröffnen: In Holzwickede - in der Nähe von Dortmund und des Dortmunder Flughafens - können Interessierte ab dem Frühjahr Probefahrten vereinbaren.

Tesla: Erste Niederlassung für das Ruhrgebiet in Holzwickede

Wie der Autobauer mitteilte, soll dort eine "mittlere zweistellige Zahl" von Mitarbeitern beschäftigt werden. Digital würden jetzt schon Kundenberatungen angeboten. Für die Gemeinde Holzwickede sei das "eine sehr schöne Nachricht", sagte Bürgermeisterin Ulrike Drossel (Freie Wähler).

Insgesamt habe der US-Autobauer rund 20 Standorte in ganz Deutschland und plane einen Ausbau, teilt Tesla mit. In Nordrhein-Westfalen gibt es aktuell drei weitere Standorte: in Köln, Düsseldorf und Neuss.

Nach eigenen Informationen hat Tesla im Jahr 2019 in Deutschland etwas weniger als 11.000 Autos verkauft, 2020 knapp 17.000.