Terrier-Welpe stirbt nach Überfall in Unna – Täter flüchtig

Unna. Bei einem Raubüberfall in Unna hat ein Mann einen kleinen Hund geschlagen und getreten. Der 11 Wochen alte Welpe musste eingeschläfert werden.

Bei einem Raubüberfall auf eine Frau in Unna hat ein Unbekannter einen elf Wochen alten Yorkshire Terrier-Welpen tödlich verletzt. Er schlug den kleinen Hund mit Fäusten und trat ihn, so dass der junge Hund später bei einem Tierarzt eingeschläfert werden musste, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Die 49-jährige Besitzerin ging am Dienstagmittag mit ihrem Hund am Feuerdornweg spazieren. Plötzlich stand eine unbekannte männliche Person hinter ihr und forderte sie in aggressivem Ton auf, ihm Geld oder ihr Handy zu geben. Als die Frau erwiderte, dass sie nichts dabei habe, wurde der Mann noch ungehaltener und schrie sie an, ihre Tasche zu leeren.

Aggressiver Mann attackiert Hund, bedroht Frau und kann dann fliehen

Als dann der kleine Hund anfing zu bellen, trat der Täter auf ihn ein und schlug ihn mit Fäusten. Zudem drohte er der Geschädigten, sie ebenfalls zu schlagen, wenn sich nicht umdrehen würde. Anschließend flüchtete er in Richtung Uelzener Hellweg.

Der verletzte Welpe wurde sofort zu einem Tierarzt gebracht, der ihn jedoch auf Grund der Schwere der Verletzungen einschläfern musste.

Polizei in Unna fahndet mit dieser Beschreibung nach dem Täter

Der sichtlich nervöse und aggressive Täter, der die Hundeleine erbeutet hat, ist laut Beschreibung der Polizei zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß und sehr schlank. Er ist hellhäutig und soll akzentfreies deutsch gesprochen haben. Die Kapuze seines dunklen Pullovers hatte er über den Kopf gezogen. Dazu trug er dunkle Jeans.

Die Polizei in Unna bittet unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0 um Hinweise zu Sachverhalt und Tatverdächtigem.

