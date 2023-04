Tatort Dortmund - Keine Liebe ohne Schmerzen

Ungewöhnlicher Fall für das Dortmunder Tatort Team. Das Gesicht des Mörders ist bekannt. Aber niemand scheint den Mann zu kennen.

Peter Faber (Jörg Hartmann) ist wieder ganz offiziell im Dienst. Aber so richtig dabei ist er nach seiner Auszeit noch nicht wieder im jüngsten Fall aus Dortmund, der „Love Is Pain“ heißt. Als er am Schauplatz eines Mordes eintrifft haben Pawlak (Rick Okon), Herzog (Stefanie Reinsperger) und die Spurensicherung die Arbeit dort beinahe schon erledigt. Nur langsam kann er sich zunächst wieder ins Team integrieren, das jetzt – wenn auch erst mal nur kommissarisch – von Frau Herzog geleitet wird.

Der Täter gibt sich keine Mühe, sein Gesicht zu verstecken. Foto: WDR / WDR/Ester.Reglin.Film/Martin Rot

Aber wo er früher noch explodiert wäre, bleibt der ehemalige Chef zumindest äußerlich ruhig und gelassen. „Besser Sie als jemand anders“, sagt er später einmal. Für interne Streitigkeiten bleibt auch wenig Raum, der Fall ist nämlich ungewöhnlich.

Täter gibt sich keine Mühe, unerkannt zu bleiben

Am Ende seiner Nacht-Schicht ist Straßenbahnfahrer Hamza Arkadaş in seinem Zug erstochen worden. „Hingerichtet“, nennt es Herzog, und das ist keine Mutmaßung. Denn der Mord ist direkt vor einer Überwachungskamera der Passagierabteils geschehen. Und auch nicht alltäglich: Der Täter gibt sich keine Mühe, unerkannt zu bleiben. Um Gegenteil: Der junge Mann im Kapuzenpulli schaut sogar direkt in die Linse und zeigt auf eine tätowierte Träne unter seinem Auge. Gerade so, als ob er entdeckt werden und der Polizei etwas mitteilen will. Aber was?

Dennoch steht das Ermittler-Trio zunächst vor einem Rätsel. Niemand scheint den Mörder zu kennen, und auch Fingerabdrücke und DNA-Spuren – beides gibt es reichlich – sind nirgendwo registriert. Das einzige, was Herzog nach wiederholter Ansicht des Videomaterials zu erkennen glaubt: Täter und Opfer haben sich offenbar gekannt.

Die Superrecognizerin Beate Gräske (Sar Adina Scheer, rechts) unterstützt Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, links) bei der Suche nach dem Täter. Foto: WDR/Ester.Reglin.Film/Martin Rottenkolber

Herzog holt eine Kollegin ins Team, die sie aus einem früheren Fall kennt. Beate Gräske (Sar Adina Scheer) ist eine sogenannte „Super-Recognizerin“, also jemand, der sich extrem gut Gesichter einprägen und auch unter Tausenden sofort wiedererkennen kann. Stundenlang sitzt sie im Präsidium vor dem Monitor und klickt sich durch die Bilder der Überwachungskameras in der Stadt, von denen es im Film wahrscheinlich weitaus mehr gibt als in der Realität. Doch erst als ein zweiter Mord geschieht, erkennen Faber & Co. erste Zusammenhänge, die sie auf die Spur des Unbekannten finden. Es geht, so viel darf man verraten, um Rache.

Was folgt, ist ganz viel klassische Polizeiarbeit, mit der nach und nach nicht nur die Motive für die Taten offengelegt werden, sondern – nicht untypisch für den Tatort aus Dortmund – diverse Dramen ans Tageslicht kommen. Dazu plagen sich alle drei Kommissare weiter mit einem ganzen Berg von Problemen. Jan Pawlak kämpft nach wie vor um das Sorgerecht für seine Tochter, Rosa Herzog wird einmal mehr von ihrer polizeilich gesuchten Mutter um Hilfe gebeten. Und Faber – aber das ist mittlerweile fast schon das kleinste Problem des Trios – hat den Verlust von Martina Boenisch noch immer nicht völlig überwunden.

Private Probleme werden immer größer

Das Privatleben der Hauptfiguren war im Dortmunder Tatort schon immer ein großes Thema. Dieses Mal allerdings sind die zusätzlichen Handlungsstränge für die eigentliche Handlung völlig unerheblich, nehmen ihr stellenweise sogar ein wenig den Fluss. Wer sich daran nicht stört, bekommt allerdings einen hervorragend gespielten und hochkarätig in Szene gesetzten Großstadtkrimi, in dem es nichts zu Lachen, ja nicht einmal etwas zum Lächeln gibt.

