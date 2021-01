Tagestouristen im Bergischen Land: Polizei sperrt Rodelpiste

Remscheid. Während sich die Lage in Winterberg entspannt, sperrte die Polizei eine Piste in Remscheid. Es sind zu viele Tagestouristen im Bergischen Land.

Während sich die Lage in Winterberg entspannt, pilgern die Tagestouristen nun ins Bergische Land: Seit Freitag liegt Schnee in Remscheid und Wuppertal. Vor allem auf den Höhen der Städte ist es weiß. Das lockt viele Tagestouristen aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet, für die das Bergische die nächst höhere Region mit Schnee ist.

Remscheid appelliert: Kein Rodeln und Wintersport!

Bereits am Freitag waren die schneebedeckten Hänge in Remscheid und Wuppertal voll von rodelbegeisterten Familien. Autos mit Nummernschildern aus dem Rheinland und Ruhrgebiet säumten auch am Samstag und Sonntag die Straßenränder. Schon am Samstag hatte die Stadt Remscheid auf ihrer Homepage darum gebeten, nicht nach Remscheid zu fahren: "Die Stadt Remscheid bittet dringend darum, dass niemand mehr zum Rodeln und Wintersport nach Remscheid kommt. Die Parkplätze sind überfüllt, die Hänge sehr voll." steht dort.

Am Sonntag war der Andrang dann so groß, dass auch die Polizei noch einmal appellierte: "Bitte kommen Sie nicht in die Rodelgebiete nach Remscheid!" Die Polizei sperrte außerdem die Zufahrtsstraßen zum Bereich Hohenhagen in Remscheid ab. (sh)