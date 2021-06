Unter diesem Betonmischer tat sich am Mittwoch in Bonn plötzlich ein Loch auf.

Feuerwehr Tagesbruch: Betonmischer sackt auf Straße in Bonn ab

Bonn. Ein Betonmisch-Lkw ist am Mittwoch auf einer Straße in Bonn plötzlich in ein Loch abgesackt. Die Feuerwehr muss das Fahrzeug sichern und bergen.

Ein Tonnen schwerer Betonmischer ist am Mittwoch auf einer Straße in Bonn in der Fahrbahn eingesackt. Plötzlich tat sich ein Loch unter dem Lkw auf, berichtete die Stadt Bonn.

Der Vorfall geschah bei Bauarbeiten. Hohlräume im Untergrund seien nach ersten Ermittlungen die Ursache für den Straßeneinbruch, teilte die Stadt Bonn mit. Durch eine wahrscheinlich schadhafte Kanalhaltung sei Erdreich ausgespült und die Straße unterhöhlt worden.

Lkw sollte Beton für Hohlraum unter Straßendecke liefern

Feuerwehr und Tiefbauamt seien bei dem Straßeneinbruch im Stadtteil Mehlem im Einsatz, hieß es am Mittwochnachmittag. Die Unfallstelle befinde sich in einem Wendehammer, die Straße sei komplett gesperrt, teilte die Stadt weiter mit.

Bereits vor einigen Wochen sei die Straße auf einem kleinen Stück eingebrochen, weshalb der Betonmischer am Mittwoch dort im Einsatz gewesen sei. In der Straße sollte der Kanal saniert werden. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr