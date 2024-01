Superstars im Anflug, Schnee im Allgäu, die Welt am Abgrund

Essen. Welche Top-Konzerte stehen an? Wo ist Wintersport angesagt? Wie entstand die Krise vor 40 Jahren? Die Antworten in der Digitalen Sonntagszeitung.

2024 – das Jahr der Superstars: Taylor Swift, Bruce Springsteen, Coldplay, Herbert Grönemeyer. Dies sind nur einige große Namen, die in diesem Jahr in Deutschland auftreten. Andreas Böhme schreibt zudem, was die Fans beachten müssen.

Es muss nicht immer Google Maps sein: Der US-Konzern scheint bei Navigation das Maß der Dinge. Dabei nutzt die Industrie viel anspruchsvollere Karten europäischer Hersteller, wie Björn Hartmann zu berichten weiß.

Berge, Schnee und Schlösser: Das Allgäu als Deutschlands südlichste Ferienregion ist ein Traumziel für Wintersportfans und Genießer. Auch Geschichtsinteressierte kommen auf ihre Kosten.

Die Motorradwelle rollt: Das neue Jahr bringt Bikes für alle Klassen und Geldbeutel. Eine Übersicht über die Highlights – von rasant bis retro.

Was der Leber gut tut: Die Fettlebererkrankung ist weltweit ein wachsendes Problem. Für die Probleme kommen verschiedene Faktoren infrage. Eine gesunde Ernährung ist für das Organ entscheidend.

Am Rande des Atomkriegs: Haarsträubende Fehleinschätzungen und tödliche Irrtümer: Vor 40 Jahren steuerte die Ost-West-Konfrontation auf eine Katastrophe zu. Warum der Frieden auf Messers Schneide stand, hat Dietmar Seher recherchiert.

„Sag es bloß niemandem!“ Wenn der Vater oder die Mutter an Demenz erkrankt, ist dies auch für die Angehörigen eine große Belastung. Lesen Sie, wie junge Familien damit umgehen.

Mach mal leise! Um geräuschempfindlichen Menschen entgegen zu kommen, bieten die ersten Supermärkte inzwischen Einkaufszeiten mit möglichst geringer Lärmkulisse an.

„Es war Liebe auf den ersten Blick“: Vor 30 Jahren kaufte der deutsche Unternehmer Wilfried Pabst eine heruntergekommene Rinderfarm in Simbabwe - und verwandelte sie in ein Naturschutzparadies.

„Meine Eltern waren schwer traumatisiert“: Für die ARD-Serie „Haus aus Glas“ setzte sich Schauspielerin Juliane Köhler mit ihrer Familiengeschichte auseinander. Dazu gehören schmerzhafte Erinnerungen, wie sie im Interview gesteht.

