Das Ruhrgebiet nimmt im Vergleich mit den sieben großen Metropolregionen in Deutschland eine Spitzenposition beim Standortfaktoren Wohnkosten, Hochschuldichte sowie Freizeit- und Kulturflächen ein. Laut einer am Donnerstag in Bochum vorgestellten Studie kann man in keinem anderem Ballungsgebiet so günstig wohnen und Immobilien erwerben.

Ruhrgebiet im Vergleich: Potential für ähnliche Dynamik wie Berlin-Brandenburg

Auch bei der Dichte an Hochschulen, Studierenden und Forschungseinrichtungen liegt das Revier vorn. Gleiches gilt für den Anteil an Flächen für Freizeit, Erholung und Sport. Ein besonderer Vorteil sei auch die Größe der Region mit rund fünf Millionen Einwohnern. Das Ruhrgebiet habe daher das Potential, eine ähnliche Dynamik wie Berlin-Brandenburg zu entfalten. Das Potential innovativer Unternehmen an der Ruhr sei „vielversprechend“.

Kritisch bewertet die Studie die bekannten Schwächen der Region, etwa die hohe Arbeitslosigkeit und das vergleichsweise niedrige Bruttoinlandsprodukt. In beiden Bereichen ist das Ruhrgebiet jeweils Schlusslicht.

Die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Ruhrforschungsinstituts RUFIS vergleicht das Ruhrgebiet mit Berlin-Brandenburg, Hamburg, dem Rheinland, dem Raum Frankfurt/Rhein-Main, den Regionen Rhein-Neckar, Stuttgart und München. Befragt wurden unter anderem 500 Ruhrgebietsunternehmen. Auftraggeber ist der Regionalverband Ruhr.