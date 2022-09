Streit unter zwei Brüdern in Düsseldorf endet tödlich

Tödlicher Streit unter Brüdern: In Düsseldorf starben am Freitag zwei Männer.

Düsseldorf. Ein Streit unter Brüdern ist am Freitag in Düsseldorf blutig geendet: Beide Männer starben. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Bei einem eskalierten Streit zwischen zwei Brüdern in Düsseldorf sind beide Männer ums Leben gekommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten, entdeckten Einsatzkräfte in einer Wohnung im Stadtteil Gerresheim am Freitagmorgen einen 56-Jährigen mit tödlichen Stichverletzungen. Eine Reanimation blieb ohne Erfolg.

Seinen drei Jahre jüngeren Bruder fanden die Beamten anschließend mit schweren Verletzungen im Außenbereich des Mehrfamilienhauses. Auch ihm konnte ein Notfallmediziner nicht mehr helfen. Bei dem 53-Jährigen gehen die Ermittler den Angaben zufolge von einem Suizid aus.

Die genauen Umstände des Todes der beiden Männer sind noch unklar. Eine Mordkommission der Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Mehrere Zeugen mussten von Seelsorgern betreut werden. (dpa)

Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800 111-0-111 und 0800 111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immobilien im Ruhrgebiet: Wo wird gebaut? Wo entstehen Einfamilienhäuser? Mit unserem kostenlosen Immobilien-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Mieten, Kaufen und Wohnen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr