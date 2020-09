Streik NRW: Hier stehen Busse und Bahnen still – Newsblog

Streik in NRW: Anzeigetafeln verweisen auf den Warnstreik der Busfahrer am Zentralen Bahnhof in Bochum. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Streik am Dienstag aufgerufen.

Düsseldorf. Die Gewerkschaft Verdi hat für den heutigen Dienstag einen Warnstreik in NRW ausgerufen. Busse und Bahnen stehen still. Alle Infos im Newsblog.

Update 10.14 Uhr: Auch im Kreis Wesel und Kleve kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. „Im Moment liegen die Schwerpunkte wie erwartet im Großraum Moers und dem westlichen Duisburg“, so Niag-Sprecher Michael Block. Im Kreis Kleve komme es nur ganz vereinzelt zu Ausfällen. Betroffen seien vor allem Linien, die aus dem Kreis Wesel kommen. „Wir hoffen zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die angekündigten 25 bis 30 Prozent Bus- und Bahnausfälle unterschreiten können.“ Eine erste Zwischenbilanz sei aber erst am Mittag möglich. „Wir müssen abwarten, wie viele Mitarbeiter zum Schichtwechsel auch tatsächlich ihren Dienst antreten.“

Update 9.30 Uhr: In vielen Städten in NRW heißt es durch den Streik heute: Minimalversorgung im Nahverkehr. Wer heute auf den öffentlichen Nahverkehr in Bottrop (Diese Linien in Bottrop sind betroffen) angewiesen ist, hat schlechte Karten. Der von der Gewerkschaft Verdi angekündigte Warnstreik schlägt voll durch. Allerdings: Die Busse der Bahn-Tochter BVR rollen heute zwischen Essen Hauptbahnhof, Uni, Bottrop Hauptbahnhof, Busbahnhof ZOB und Kirchhellen.

Streik in NRW: die wichtigsten Infos im Überblick

Die Gewerkschaft Verdi hat an dem heutigen Dienstag Busse und Bahnen lahmgelegt . Fast alle Verkehrsunternehmen in NRW haben seit drei Uhr in der Nacht den Betrieb eingestellt. Pendler müssen sich auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

. Fast alle Verkehrsunternehmen in NRW haben seit drei Uhr in der Nacht den Betrieb eingestellt. müssen sich auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Doch es gibt auch positive Nachrichten : S-Bahnen und Regionalzüge fahren am Dienstag in NRW ganz normal und sind von dem Streik nicht betroffen. Auch die roten Busse von DB Regio fahren und pendeln unter anderem zwischen Essen, Bottrop und Kirchhellen. Die örtlichen Verkehrsbetriebe empfehlen, auf die Züge der DB umzusteigen.

: fahren am Dienstag in NRW ganz normal und sind von dem nicht betroffen. Auch die roten Busse von DB Regio fahren und pendeln unter anderem zwischen Essen, Bottrop und Kirchhellen. Die örtlichen Verkehrsbetriebe empfehlen, auf die Züge der DB umzusteigen.

NRW am Dienstag: „Warnstreik, ganztägig“

Update 8.55 Uhr: Ein Kollege berichtet: Viele Verspätungen bei der Bahn, insbesondere bei den S-Bahnen rings um Düsseldorf bis kurz vor neun Uhr. Das deutet auf massives Umsteigen auf die nicht bestreikte Bahn und ihre privaten Mitbewerber auf der Schiene hin. In Düsseldorf sind heute alle U-Bahn-, Straßenbahn- sowie Buslinien vom Warnstreik betroffen. „Bei uns fährt kein einziges Fahrzeug“, so Pressesprecherin Katharina Natus am Dienstagmorgen. Betroffen sei das gesamte Netz der Rheinbahn – darunter die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen.

Update 8.44 Uhr: In Duisburg sind die Pendler offenbar gut auf den Streik eingestellt. Menschen, die vergeblich auf Busse oder Bahnen warten, sieht man am Busbahnhof nicht. Auf den Straßen ist allerdings jede Menge Verkehr. Auffällig ist besonders die große Zahl an Fußgängern, zum Beispiel an der Mülheimer Straße. Ein Banker aus Düsseldorf ist am Dienstagmorgen auf die S-Bahnlinie S1 ausgewichen. Die sei ziemlich voll gewesen, ansonsten habe aber alles gut geklappt. Weitere Infos zum Streik in Duisburg finden Sie hier.

Streik in NRW: Busse und Straßenbahnen stehen am Dienstag auf dem Betriebshof der Ruhrbahn in Essen. Es fahren keine Busse und Straßenbahnen in Essen. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Update 8.11 Uhr: An den Hauptbahnhöfen, wie jetzt in Dortmund, herrscht offensichtlich Normalbetrieb. Kunststück, Züge, Regional - und S-Bahnen fahren ja auch. Nur, wer zur U-Bahn will, stößt auf die Anzeige, dass „in Do ganztägig keine Busse und Bahnen fahren“. Die Rolltore der Station sind auch geschlossen. Wegen des Streiks fährt hier nichts in Vororte wie Brechten oder Hörde - aber Fernbusse nach Hamburg und Berlin sehr wohl, und für 9.30 Uhr wird der Bus nach Kiew angezeigt.

Update 7.30 Uhr: In Bochum bringen Eltern die Kinder heute vermehrt mit dem Auto in die Schule. Die Elterntaxis sorgen für Stau. Alles Streik-Infos aus Bochum können Sie hier nachlesen.

Update 6.27 Uhr: In Bochum sind die Haltestellen leer. Niemand wartet auf Busse oder Bahnen, die eh nicht kommen würden. Dort, wo die Haltestellen schon elektronisch aufgerüstet sind, zeigt die Anzeige ,Warnstreik’ an. Das Gefühl sagt: Ein paar mehr Leute sind zu Fuß unterwegs. Am Bogestra-Depot im Vorort Weitmar, wo sonst ab halb fünf die Busse herausrollen, tut sich gar nichts. Am Zaun an der Einfahrt flattern ein paar weiß-rote Verdi-Flaggen. Und da hängt ein Transparent: „Wertschätzung durch gute Tarife. Wir sind ÖPNV.“ Naja, heute morgen ja eher nicht.

Die alphabetische Liste beginnt mit der Bogestra und endet mit der Vestischen. Dazwischen: alle Verkehrsunternehmen, die Rang, Namen und Fahrzeuge haben. Dahinter hat Verdi den Vermerk gesetzt: „Warnstreik, ganztägig.“

Streik in NRW: Diese Städte sind betroffen

Streik in Düsseldorf: Weil U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse der Rheinbahn am Dienstag wegen des Streiks nicht unterwegs sind, rechnen Taxi-Firmen mit gutem Geschäft (In Düsseldorf sind mehr Taxis wegen Streik im Einsatz)

„Alle Räder stehen still“, kündigt die Gewerkschaft Verdi für Dienstag, 29. September an - das gilt auch für Mülheim. Vor allem Pendler sind betroffen.

Auch im Ennepe-Ruhr-Kreis wird gestreikt am Dienstag: Doch es gibt Busse, die trotzdem noch fahren.

Pendler müssen sich auch in Bochum Alternativen zu Bus und Bahn suchen. Die Gewerkschaft Verdi hat auch in Bochum zum Streik aufgerufen. (Newsblog: So läuft der Streik in Bochum)

Der Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst erreicht den Hochsauerlandkreis. Das Busunternehmen RLG in Brilon wird bestreikt.

Streik in NRW: Hier will Verdi Busse und Bahnen lahm legen

Die Arbeitgeber kritisierten den Streikaufruf der Gewerkschaft als „Anschlag auf die Allgemeinheit“. Es sei „nicht hinnehmbar, dass parallel zu den Arbeitskämpfen in Kitaeinrichtungen und Krankenhäusern die Bürgerinnen und Bürger nun auch im Nahverkehr unter den Warnstreiks der Gewerkschaft leiden müssen“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Niklas Benrath, Verdi betonte, die Arbeitgeber hätten mit ihrer Weigerung, über einen bundesweiten Rahmentarifvertrag zu verhandeln, „den Streik provoziert“.

Streik in NRW: Es geht um die Arbeitsbedingungen von 30.000 Beschäftigten

Verdi fordert in dem Tarifkonflikt für bundesweit 87.000 Beschäftigte Regelungen zur Nachwuchsförderung und zur Entlastung der Beschäftigten. „Der ÖPNV befindet sich bundesweit in einer schwierigen Situation. Nach 20 Jahren Sparkurs auf dem Rücken der Beschäftigten sind die Grenzen der Belastbarkeit erreicht“, so Verdi-Vizechefin Christine Behle. (dpa)