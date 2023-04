Streik bei Ikea: Diese Filialen in NRW sind davon betroffen

Im Juni 2022 streikten Ikea-Angestellte in Duisburg. Nun kommt es erneut in NRW zu Warnstreiks.

Essen. Die Gewerkschaft Verdi hat Ikea-Mitarbeiter zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Diese Filialen in NRW sind davon betroffen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu zweitägigen Warnstreiks in mehreren Filialen der Möbelkette Ikea aufgerufen. Betroffen waren in Nordrhein-Westfalen die Häuser in Kamen, Essen, Dortmund, Duisburg und Köln. Die Beschäftigten waren dazu aufgerufen, am Freitag und Samstag die Arbeit niederzulegen, wie Verdi am Morgen mitteilte. Lesen Sie hier: Ikea: Änderungen geplant – Heißt es „Goodbye Köttbullar“?

Die Gewerkschaft fordert demnach einen „Zukunftstarifvertrag“; die Leitung sei bislang nicht zu Verhandlungen bereit.

Streik bei Ikea: Verdi verlangt höheren Gesundheitsschutz

Verdi verlangt angesichts einer gestiegenen Arbeitsbelastung für die Beschäftigten unter anderem Maßnahmen zum Schutz vor Überlastung, einen höheren Gesundheitsschutz und einen Anspruch auf Qualifizierung bei der Veränderung von Arbeitsplätzen. Auch interessant: Ikea erhöht Preise deutlich: So viel kosten Billy, Pax und Malm mehr

Zuletzt habe sich die Zahl der Kundinnen und Kunden deutlich gesteigert, jedoch sei Personal nicht im gleichen Maße aufgebaut worden, kritisierte Verdi. Zusätzlich belaste die zunehmende Digitalisierung im Unternehmen die Beschäftigten. Lesen Sie hier: Ikea: Diese 7 Design-Klassiker sind heute ein Vermögen wert

Streik bei Ikea: Mittwoch streikten Mitarbeiter in Berlin

Am Mittwoch waren bereits die Beschäftigten aller Berliner Ikea-Standorte zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Auch hier ging es um die Forderung zur Aufnahme von Verhandlungen zu einem Digitalisierungstarifvertrag. (afp)

