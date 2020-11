Straßen NRW findet im Revier verdächtige Wände wie in Köln

Ruhrgebiet. An zwei Straßen in Duisburg und in Hattingen stehen Baukonstruktionen mit Verankerungen, die baugleich der Wand von Köln sind oder ähnlich.

Auch an zwei Stellen im Ruhrgebiet stehen Baukonstruktionen mit Vorsatzschalen wie an dem Kölner Unglücksort. Und zwar an der A59 in Duisburg im Bereich Duissern, Zentrum, Hochfeld (Mercatortunnel) und in Hattingen an der Blankensteiner Straße (Bergstraße). Bisher gebe es keine Hinweise, dass sie „nicht regelkonform“ seien. Das werde nun untersucht.

Insgesamt hat der Landesbetrieb „Straßen NRW“ 25 solcher Stellen in Nordrhein-Westfalen ausgemacht. Betroffen sind auch kurze Abschnitte der Autobahnen 1 und 46 bei Wuppertal, der 44 in den Tunneln zwischen Messe Düsseldorf und Lank-Latum und der 57 bei Neuss.

Ein externer Gutachter soll die Bauabnahme-Praxis von Straßen NRW untersuchen

Wegen der Untersuchung der Wand war eine Fahrspur gesperrt worden. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Ansonsten listet das Papier Bundes- und Landesstraßen in ganz Nordrhein-Westfalen auf. Außerdem sucht nun die Landesregierung einen externen Gutachter, der die Bauabnahme-Praxis bei „Straßen NRW“ untersuchen soll.

Wegen Baupfuschs beim Lärmschutz war vor knapp zwei Wochen eine Autofahrerin auf der A3 bei Köln erschlagen worden. Der Pfusch war bei der Abnahme erkannt worden , aber die Bauaufsicht hatte aus unbekannten Gründen irgendwann nicht mehr nachgefasst, dass dort eigentlich nachgebessert werden sollte.