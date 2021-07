Archivbild. Eine Störung legt die Schwebebahn in Wuppertal am Samstag lahm.

Schwebebahn Störung legt Schwebebahn-Betrieb in Wuppertal lahm

Wuppertal. Eine Störung hat am Samstag den Betrieb der Wuppertaler Schwebebahn lahm gelegt. Zur Dauer und zum Grund gab es keine Angaben.

Eine Betriebsstörung hat am Samstag die Schwebebahn in Wuppertal lahm gelegt. Seit dem Vormittag fahren keine Züge, teilten die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) gegen Mittag per Twitter mit.

Gründe nannten die Stadtwerke nicht. Auch zur Dauer gab es am Samstag keine näheren Angaben.

Schwebebahn soll ab August wieder an allen Wochentagen fahren

Bis dato verkehrt die Schwebebahn nur an Wochenenden. Im Juli 2020 war der Schwebebahnverkehr unter der Wochen gestoppt worden. Grund waren Schäden an den Radreifen, die möglicherweise eine Folge der stark gesunkenen Fahrgastzahlen durch die Corona-Pandemie sind.

Ab August soll die Schwebebahn wieder regulär verkehren, teilten die WSW zuletzt mit. (dae)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr