Stichflamme beim Grillen: Mann in Düsseldorf schwer verletzt

Düsseldorf. In Düsseldorf hat sich ein Mann beim Grillen schwere Verbrennungen zugezogen. Eine Gasflasche hatte sich entzündet und eine Stichflamme gebildet.

Beim Grillen in einem Kleingartenverein in Düsseldorf-Flingern ist ein Mann schwer verletzt worden. Eine Gasflasche habe sich am Samstagnachmittag (19. August) aus noch ungeklärter Ursache entzündet, teilte die Feuerwehr mit. Dabei habe sich eine Stichflamme gebildet. Der Mann erlitt Verbrennungen und musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Drei weitere Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht, seien jedoch unverletzt geblieben und hätten nicht ins Krankenhaus gebracht werden müssen, so die Feuerwehr. Die Feuerwehrkräfte kühlten die Gasflasche und löschten kleinere Glutnester. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (mit dpa)

