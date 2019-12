Symbolbild. Eine technische Störung in einem Stellwerk in Wuppertal wirkte sich am Montagmorgen weiträumig auf den Bahnverkehr.

Wuppertal/Essen. Technische Störungen haben am Montagmorgen Probleme im Bahnverkehr ausgelöst. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen - auch auf der Linie S1.

Wuppertal: Weiterhin Zugausfälle durch Stellwerkstörung

Eine Störung in einem Stellwerk in Wuppertal-Vohwinkel hat am Montagmorgen Probleme im Bahnverkehr ausgelöst. Während am frühen Morgen der Bahnverkehr auch ins Ruhrgebiet für mehrere Stunden mit Einschränkungen zu kämpfen hatte, meldete die Bahn gegen 9 Uhr Probleme auf der Bahnverbindung Wuppertal-Düsseldorf.

„Eine Störung an einem Stellwerk in Wuppertal-Vohwinkel beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen Wuppertal Hbf und Düsseldorf Hbf. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Züge im Streckenabschnitt sind aktuell 20 bis 30 Minuten verspätet. Kurzfristig kann es zu Änderungen im Zuglauf kommen“, berichtet die Bahn gegen 9 Uhr. Inwieweit es sich um neue oder die selben technischen Probleme handelte, die die DB gegen 8.30 Uhr als behoben meldete, teilte die Bahn nicht mit.

Probleme an Bahn-Verbindung zwischen Wuppertal und Düsseldorf

Betroffen sind die Linie S5/S8 (Hagen/Wuppertal-Düsseldorf-Mönchengladbach) und RE4 (Aachen-Düsseldorf-Wuppertal-Dortmund) und die nicht von der DB betriebene Linie RE13 (Eurobahn/Hamm-Venlo). Ein Bahnsprecher erläuterte, die Schäden am Stellwerk in Vohwinkel seien noch nicht behoben.

Auf der S-Bahnlinie S9 komme es ebenfalls noch zu Verspätungen, hieß es. Der Streckenabschnitt zwischen Velbert-Langenberg und Wuppertal-Vohwinkel sei weiterhin nur auf einem Gleis zu befahren. Die Linie fahre aber inzwischen wieder ihren Regelweg bis Wuppertal Hauptbahnhof, hieß es.

Bahn-Verkehr in Solingen Hbf durch Weichenproblem gestört

Verspätungen gibt es auch auf der S-Bahn-Linie S1 (Solingen-Dortmund), teilte die DB mit. Grund ist eine Weichenstörung in Solingen Hbf. Es komme zu Verspätungen im gesamten dortigen Bahnverkehr, berichtet die Bahn. Sie rät Reisenden unter anderem: „Achten Sie auf Durchsagen am Bahnsteig“. Züge können abweichend vom Fahrplan und vom angegebenen Gleis fahren.

Für aktuelle Informationen zum Fahrplan verweist die Bahn unter anderem auf ihren Twitter-Kanal DB Regio NRW.

Die Eurobahn weist auf Zug-Ausfälle oder andere Einschränkungen auf verschiedenen Linien hin, unter anderem wegen Baustellen und wegen Streikmaßnahmen der Eisenbahnergewerkschaft EVG. Nähere Informationen gibt es hier. (dae)