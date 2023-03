Auf der A 46 in Düsseldorf hat sich am frühen Donnerstagmorgen (2. März) der Verkehr gestaut (Symbolbild).

Verkehr Stau auf der A46 in Düsseldorf: Zwei Unfälle mit Sachschaden

Düsseldorf. Zwei Unfälle auf der A 46 in Düsseldorf haben am Donnerstagmorgen für Stau gestorgt. Mittlerweile ist die Autobahn wieder frei.

Auf der A 46 in Düsseldorf hat es am frühen Donnerstagmorgen (2. März) zwischen Neuss-Süd und Fleher Brücke zwei Unfälle gegeben. Der Verkehr in Fahrtrichtung Düsseldorf staute sich zwischenzeitlich bis Düsseldorf-Eller, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte.

Bei den beiden Unfällen um ca. 6.45 Uhr und 7.15 Uhr sei niemand verletzt worden, so der Polizeisprecher. Es handle sich um Unfälle mit Sachschaden. Was genau passiert ist und wie viele Fahrzeuge an den Unfällen beteiligt sind, kann er derzeit noch nicht sagen. Die A 46 ist nach Abschluss der Bergungsarbeiter mittlerweile wieder frei.

Stau auf der A 46 in Düsseldorf: „Kleiner Unfall, aber große Wirkung“

„Kleiner Unfall, aber große Wirkung“, so der Sprecher der Polizei am frühen Morgen. Die Fleher Brücke sei ohnehin ein Nadelöhr mit der seit Jahren andauernden Baustelle. „Wenn dort ein Unfall passiert, staut es sich gleich bis Wuppertal.“

