Die Stomp-Profis auf der Bühne – im Januar wieder in Dortmund. Was braucht man, um in dieser Show mitmachen zu können? Auch ohne Spagat...

Dortmund/Brighton „Stomp“ kommt wieder nach Deutschland. Wir haben einen Workshop beim Erfinder der Show mitgemacht. Kann etwa jeder ein Stomper werden?

Klatsch, Stampf, Stampf. Also bitte. Bisschen die Handflächen aufeinander hauen, feste auf den Boden treten, die Bühne fegen, und hier und da mal gegen eine Mülltonne hauen: „Stomp“! Kann so schwierig doch nicht sein. Luke Cresswell grinst und reibt sich die Hände. „Lasst uns sehen, wen wir hier haben“, sagt er und bittet zum Stomp-Workshop für Anfänger auf die Bühne. Nicht irgendwo, sondern im „The Old Market“ in Brighton. Und Cresswell ist auch nicht irgendwer. Er hat Stomp erfunden.

So steht er nun da vor der kleinen Gruppe von Schulkindern. Fest das Schuhwerk, locker die am Fuß umgekrempelte Jeans, derb das Hemd. Klatschklatsch, Stampf, Klatschklatsch, Stampfstampf. Immer wieder. Mal laut, mal leiser. Und immer alle gemeinsam. Klingt einfacher als es ist. Der Atem geht schneller, die Transpiration unter den Armen nimmt zu. Dabei sind wir hier nur im Grundkurs. Also Klatschen für Anfänger. Einfach nur Klatschen, was die sich leicht rötenden Handflächen so hergeben.

„Stomp“ ist ohne Songs, ohne Dialoge. Die Show läuft nur mit Rhythmus

Fegen im richtigen Takt. Auch das wird im Workshop geübt. Foto: Alex Bamford

„Wir suchen Leute, die offen sind und etwas lernen wollen“, wird der 60-Jährige später sagen. Seit über 30 Jahren suchen er und Miterfinder Steve McNicholas solche Leute schon. Kennengelernt haben sich die Straßenmusiker in einer Band mit dem Namen „Pookiesnackenburger“. Cresswell ist der Schlagzeuger, kann aber bei Auftritten auf Plätzen oder Straßen nur ein paar kleine Trommeln mitnehmen. Deshalb beginnt er zu improvisieren, drischt auf Eimer, haut auf Laternenmasten. „Wir merkten schnell, wie sehr das Publikum diese Art von Experimenten genoss“, sagt McNicholas.

1991 wird aus dem Experiment ein Projekt: „Stomp“. Durch rhythmische Geräusche erzeugtes Straßentheater – wild, laut und direkt, gleichzeitig dramaturgisch geschickt aufgebaut und extrem präzise vorgetragen. Ohne Songs, ohne Dialoge, nur Rhythmus. Pur. Erzeugt unter anderem mit Plastikkübeln, Kochtöpfen, Streichholzschachteln oder Tageszeitungen.

„Stomp“, das sind auch leise Feuerzeuge und laute Mülltonnen

Lektion 2: Sst. Sstsst. Sst-tack, sst-tack. Sst-ssttack-tack. Sst-tackatack. Bühne fegen, steht auf dem Workshop-Programm. Fegen, abklopfen, fegen. Gibt zwar keinen Dreck dort, erzeugt aber einen guten Rhythmus. Wenn man es denn gleichzeitig macht, niemanden umrennt und gemeinsam stoppt. Was in der Show immer, in diesem Workshop aber nur sehr selten passiert. Aus Transpiration ist Schwitzen geworden. Cresswell lächelt, zwei Mitglieder der Show auch. „Es ist nicht so leicht wie es aussieht“, sagt einer.

Noch immer gibt es in der Show den lauten Kampf mit Mülltonnendeckeln und das leise Konzert mit Tageszeitungen – die geblättert, geknistert, geknüllt und gerissen werden. Zu riskant für Laien. Und nach wie vor ist es einer der Höhepunkt des über 100 Minuten langen, pausenlosen Abends, wenn auf der dann stockdunklen Bühne die Darsteller eine Reihe gebildet haben und zu Sturmfeuerzeugen greifen. Zipp, eine Flamme geht an. Zidipp, noch eine. Und wieder aus. Der Reihe nach oder kreuz und quer. Atemberaubend schnell, unfassbar präzise. Zu schwierig für Anfänger wie uns. Selbst für die Raucher.

„Stomp“ macht auch Töne aus Schläuchen und Traktorreifen

Luke Cresswell zeigt, was man mit Isolierschläuchen so alles machen kann Foto: Alex Bamford

Lektion 3: Cresswell holt Isolierschläuche auf die Bühne. Ein Klassiker der Show. Verschiedene Längen haben sie und erzeugen deshalb verschiedene Töne. So kann man gemeinsam Tonfolgen spielen. Wenn man es denn kann. Zur Sicherheit steht eine Nummer auf jedem Schlauch. Kinderspiel also. Wir knien, sitzen oder stehen – je nach Länge des Schlauchs. Cresswell steht vorne und ruft Nummern. Ein kurzer erster Versuch klappt. Dann soll die Folge länger werden. Jeder muss mehrmals klopfen. Das klappt nicht mehr. Cresswell lächelt. Er lächelt viel an diesem Morgen.

Einen hat er noch. Helfer rollen große, aufgeblasene Schläuche von Traktorreifen auf die Bühne. „Donuts“ nennen sie die bei „Stomp“. Der nächste Klassiker. Mithilfe eines Gestänges kann man sie sich umhängen und dann mit Trommelstöcken darauf herumhauen – sofern man nicht vorher damit umgefallen ist. Man kann auch auf den Donut des Nebenmannes hauen. Was in der Show, perfekt choreografiert, sehr beeindruckend wirkt, verbreitet im Workshop allerdings eher Kindergartenstimmung.

Bei „Stomp“ legt jeder legt seine Rolle unterschiedlich an

Kurz vor Mittag. „Das war’s“, beendet Cresswell den Workshop und bittet zum Essen. Bei Fish & Chips erzählt er, dass er bei solchen Workshops tatsächlich schon so manches schlummernde Talent entdeckt hat. Sollte an diesem Tag eines dabeigewesen sein, hat es nicht geschlummert, es hat einen tiefen Winterschlaf geschlafen.

Wer kommt denn ansonsten zu den Casting-Workshops? „Sänger, Schlagzeuger, Tänzer, Komiker“, zählt Cresswell auf. „Aber auch Menschen, die noch nie zuvor auf einer Bühne gestanden haben.“ Wie der junge Mann, der seine Freundin vor einiger Zeit zu einem Casting begleitete und abseits der Bühne ein wenig mitklatschte. Cresswell fiel er auf, er bat ihn nach vorne. Er wurde Stomper. Seine Freundin nicht. „Die beiden sind seitdem allerdings auch nicht mehr zusammen“, weiß Luke.

Auf Rhythmus allein komme es aber gar nicht an, stellt der Show-Erfinder klar. Technik, Timing und Ablauf habe man nach sechs bis acht Wochen gelernt. Wichtig seien Ausstrahlung und Persönlichkeit. Das ist eines der Erfolgsgeheimnisse von „Stomp“, glaubt er: Weil die Darsteller nur grobe Vorgaben für den Charakter bekommen, den sie innerhalb einer rhythmischen „Putzkolonne“ spielen, wirke die Show jeden Abend anders. „Denn jeder legt die Rolle unterschiedlich an.“ Ensemble-Mitglied Micah Cowher nickt: „Das ist das Schöne an dieser Show!“

Bei „Stomp“ fliegen Alltagsgegenstände durch die Luft

Für Anfänger zu schwierig, aber Profis können auch mit Sturmfeuerzeugen den Rhythmus vorgeben. Foto: Alex_Bamford

Am Programm und der Gestaltung der Bühne hat sich dagegen seit 1991 nicht besonders viel getan. „Wir ändern nichts um des Ändern willens“, sagt McNicholas. Aber natürlich gibt es Nummern, die noch nicht so lange im Programm sind. „Suitcases“ heißt eine, in der Hartschalenkoffer beklopft werden. Entstanden ist sie, als Cresswell mal länger am Flughafen festsaß. Und dann ist da auch noch „Poltergeist“, angelehnt an den gleichnamigen Film. „Hier fliegen Alltagsgegenstände durch die Luft“, erklärt der Brite. Wie gut sich darauf klopfen lässt, erkennt zunächst oft nur er. Was Cresswell manchmal selbst verwundert. „Im Grunde“, sagt er zum Abschied, „kann man mit fast allem einen Rhythmus produzieren.“

„Stomp“ gastiert vom 3. Januar bis 7. Januar im Dortmunder Konzerthaus.

Tickets ab 49,90 Euro u.a. unter www.bb-promotion.com/veranstaltungen/stomp/ im Internet.

