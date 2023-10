Ortungsgeräte am Rucksack oder dem Schlüssel können helfen, um verlorene Gegenstände wiederzufinden. In den USA wurden Airtags von Apple jetzt aber als Hilfsmittel zum Stalking missbraucht. (Symbolbild)

Apple Stalking-Opfer klagen Apple an: So gefährlich sind Airtags

Essen. Rund 40 Betroffene wurden in den USA mit GPS-Trackern gestalkt und haben Klage gegen Apple eingereicht. Ist das auch eine Gefahr in NRW?

Eigentlich wurden sie entwickelt, um verlorene Gegenstände wiederzufinden. In den falschen Händen sollen sie aber ein Hilfsmittel zum Stalking geworden sein: Airtags. In den USA seien die Ortungsgeräte der Firma Apple genutzt worden, um andere Personen zu verfolgen und ihnen nachzustellen. Rund 40 Betroffene haben eine Sammelklage gegen das Unternehmen eingereicht. Aber: Gibt es solche Fälle auch in NRW? Was können Betroffene tun, wenn sie Tracker finden, die ihnen nicht gehören?

„Leider sind diese Fälle nicht recherchierbar“, erklärt die Polizei Essen auf Anfrage dieser Redaktion. Einzelfälle seien aber bekannt. Solche Fälle werden nicht gesondert statistisch erfasst, ergänzt das Landeskriminalamt NRW (LKA NRW). „Im Rahmen der grundsätzlichen, kriminalstrategischen Auswertung ist mir nicht bekannt, dass in Nordrhein-Westfalen bislang Fälle von Stalking unter Nutzung von GPS-Trackern zur Anzeige gebracht wurden“, sagt Markus Niwsczery, Pressesprecher des LKA NRW. Sollte ein fremder Tracker gefunden werden, könne dieser bei der Polizei abgegeben werden. Entweder als Fundsache oder mit einer Strafanzeige gegen Unbekannt. Einen Hinweis, den die Polizei gibt: „Betroffene sollten stutzig werden, wenn eine (nachstellende) Person ,rein zufällig’ immer genau da auftaucht, wo sich die betroffene Person gerade befindet.“

Missbrauch von Airtag in den USA: Frau überfährt ihren Partner

Wie mehrere Fälle aus den USA zeigen, können die eigentlich hilfreichen Geräte dennoch missbraucht werden. Der Vorwurf der Betroffenen in der Sammelklage: Apple schütze zu wenig vor dem Missbrauch der Geräte. Konkret wird dem Unternehmen vorgeworfen, die Privatsphäre verletzt, fahrlässig gehandelt und Stalking mit wenig Aufwand erleichtert zu haben.

Aber was ist in den USA genau passiert? Teilweise beklagen Frauen von ihren Ex-Partnern ausspioniert worden zu sein. Bei einer anderen Frau wurde ihr Sohn mutmaßlich vom kriminellen Stiefvater ausspioniert, der den Airtag in die Schuhsohle des Sohnes geklebt hat. Der wohl brisanteste Fall: Eine Frau soll ihren Partner aus Eifersucht mit einem Airtag verfolgt und ihn angefahren haben. Daraufhin starb der Mann.

Die Stalking-Fälle, bei denen Airtags genutzt wurden, sind laut der US-Polizei stark angestiegen. Oft würden die Tracker unter dem Auto der Opfer festgeklebt oder zwischen den Sitzen versteckt werden.

Stalking mit GPS-Trackern in den USA: Was sind eigentlich Airtags?

Eigentlich wurden die Tracker von Apple entwickelt, um Gegenstände wiederzufinden. Ein „Airtag ist eine super einfache Art, deine Sachen im Blick zu behalten“, heißt es auf der Internetseite von Apple. Werden sie beispielsweise an einem Schlüssel befestigt oder in ein Portemonnaie gelegt, können Eigentümer mit Hilfe ihres iPhones diese orten.

Airtags sollen eigentlich so konzipiert sein, dass sie unerlaubtes Tracking verhindern. Sollte sich ein fremder Airtag in der Nähe befinden oder sich sogar mit einem fortbewegen, der keine Verbindung zu seinem Besitzer hat, bekommen iPhone-Nutzer eine Benachrichtigung und ein Warnton ertönt. Wurde einem der Tracker von jemand anderem untergejubelt, könne zwar der Standort bestimmt werden, „aber nur dann, wenn sie sich in der Reichweite eines entsprechenden Smartphones befinden, das die Information dann an das verknüpfte Smartphone weitergibt“, erklärt Dr. Sebastian Klöß vom Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche bitkom.

Polizei Essen rät zu regelmäßigen Updates für Warnhinweise

Prinzipiell seien die Tracker nicht gefährlich, sagt Klöß. „Es verhält sich ähnlich wie mit anderen Gegenständen, die man zweckentfremden kann.“ Aus diesem Grund seien die Tracker so konzipiert worden, dass ein Missbrauch auffällt, zum Beispiel durch Warnhinweise und Warntöne.

Die Polizei rät dennoch: Nutzer sollten regelmäßig Updates installieren, damit die neusten Sicherungsmaßnahmen greifen und Warnhinweise bei einer Verbindung mit unbekannten Trackern angezeigt werden. Auch die Privatsphäre-Einstellungen sollten kontrolliert werden. „Falls die Funktion ,Finden des Mobiltelefons’ nicht benötigt wird, sollte diese deaktiviert werden.“

Klage gegen Apple in den USA: So reagiert der Konzern auf Kritik

Apple hat eine Woche Zeit, um auf die Vorwürfe der Sammelklage zu reagieren. Es wird erwartet, dass das Unternehmen beantragen wird, die Klage abzuweisen. Um die Sicherheit des Airtags zu erhöhen, hat das Unternehmen verschiedene Maßnahmen ergriffen. Zum einen bekommen Nutzer bei der Installation einen Warnhinweis, dass es verboten ist, andere Personen mit dem Tracker heimlich zu verfolgen. Außerdem können sie über die Apple-ID zum eigentlichen Eigentümer zurückverfolgt werden. Die Lautstärke des Warntons, der ertönt, wenn unerlaubtes Tracking festgestellt wird, wurde zudem lauter eingestellt.

Um vor weiterem Missbrauch zu schützen, erklärt Klöß, „haben sich Hersteller solcher Tags zusammengeschlossen, damit man künftig unabhängig vom Modell des Ortungsgerätes vor jeglichem Tag gewarnt wird, das einem folgt. Damit wird es noch schwerer, sie unentdeckt unterzujubeln.“ Sollte ein fremder Tracker gefunden werden, sollte dieser, wenn möglich, ausgeschaltet und die Batterie entfernt werden. Bei dem Verdacht des Stalkings sollte außerdem die Polizei informiert werden.

