In diesen NRW-Städten leben die meisten Privatversicherten

NRW. In Bonn leben die meisten privat Krankenversicherten – viele Städte im Ruhrgebiet stehen in der NRW-Statistik hinten. Eine Stadt ganz besonders.

In Bonn leben verglichen mit anderen NRW-Städten besonders viele Menschen mit privater Krankenversicherung: Fast 21 Prozent aller Einwohnenden der ehemaligen Bundeshauptstadt sind privat versichert. Das geht aus einer neuen Auswertung des Statistischen Landesamtes IT.NRW hervor. Die Zahlen beziehen sich auf 2019.

Am anderen Ende des Rankings liegt… Duisburg! Dort lag der Anteil privat Versicherter nur bei 5,9 Prozent. Damit liegt die Stadt am Rhein, die so oft in Statistiken und Städtevergleichen hinten liegt, deutlich unter dem NRW-Durchschnitt von 11,2 Prozent.

Die meisten Privatversicherten leben im Rheinland, die wenigsten in Duisburg

Vor allem der Regierungsbezirk Köln sticht heraus. Hier liegt der Anteil der Privatversicherten bei 14 Prozent – anders im Regierungsbezirk Arnsberg, der mit 9,5 Prozent den geringsten Privatversicherten-Anteil hat.

Je nach Beschäftigungsverhältnis variiert der Anteil der Privatversicherten natürlich: Angestellte und andere (nicht verbeamtete) Beschäftige sind mit 96 Prozent überwiegend gesetzlich krankenversichert. Bei Selbstständigen liegt der Anteil bei knapp 62 Prozent. Dagegen sind Beamtinnen und Beamte mit über 90 Prozent zumeist privat versichert.

Aber die Stadt Duisburg ist mit ihrem geringen Anteil Privatversicherter im Ruhrgebiet laut IT.NRW nicht allein. Hier eine Auswahl an NRW-Städten und -Kreisen (fett die höchsten und niedrigsten Anteile):