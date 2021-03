Spitzenmediziner warnt vor Corona-Welle in Kitas und Schulen

Essen. Im Videotalk: Chef der Uniklinik sieht deutlich wachsende Risiken durch Mutante. Tests an den Schulen seien zur Pandemiebekämpfung essentiell.

Eine deutliche Zunahme von Corona-Infektionen an Kitas und Schulen fürchtet der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner: In unserem Videocast "19 - die DUB-Chefvisite" verwies er darauf, dass Kindern und Jugendlichen aufgrund der britischen Virusvariante eine „deutlich stärkere Bedeutung bei der Infektionsausbreitung zukommt als noch vor vier Monaten“.

Darum sei es entscheidend, dass die „erforderlichen Testungen zweimal die Woche“ in Schulen und Betreuungseinrichtung „wirklich umgesetzt werden“, mahnt der Mediziner. Dies sei der „zentral relevante Fragenkomplex“ neben der Diskussion um Verschärfungen des Lockdowns oder Modellversuchen für Öffnungen.

Plädoyer für Erneuerung der Klinik-Landschaft in Deutschland

„Nach der Pandemie müssen wir unser Gesundheitswesen grundlegend überdenken“: Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Krankenversicherers IKK Classic, Kai Swoboda, plädiert in der Sendung für eine Reform der Krankenhäuser und der Gesundheitsversorgung.

Als Ziel nennt er „integrierte Versorgungszentren“ mit stationärer und ambulanter Behandlung sowie Therapiemöglichkeiten – „alles unter einem Dach“. Zudem müssten Intensivbetten vorgehalten und finanziert werden. In der Pandemie machten die deutschen Kliniken einen „sehr guten Job“, so Swoboda. Aber: „Die Last liegt aber bei einigen wenigen Häusern.“

Pandemie sorgt für einen Digitalisierungschub im Mittelstand

Die Herausforderungen durch die Pandemie machen den Mittelstand digitaler. Das berichtet Dieter Weißhaar, Deutschlandchef beim IT-Beratungshaus Experis, im Videocast. Seien 2018 noch 75 Prozent der mittelständischen Unternehmen „technische Nachzügler“ gewesen, habe sich der Anteil nun deutlich verringert, so Weißhaar. Er stellt klar: „Digitalisierung ist Chefsache.“

Es reiche nicht aus, neue Computerausrüstung zu beschaffen. Vielmehr müssten „Arbeitsweisen der Vergangenheit“ über Bord geworfen werden. „Ausdrucken, unterschreiben und dann einscannen, ist nicht digital“, sagt der Experte. Die Unternehmensführungen sollten sich Rat von außen holen und den Prozess des Wandels den Mitarbeitern gegenüber klar kommunizieren.

Gesundheitsminister Laumann im Videocast

Bei „19 – die Chefvisite“ werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Talk-Gast am Dienstag, den 30. März: Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen.

Alle Sendungen sind jederzeit abrufbar in der Mediathek auf DUB-magazin.de!

19 – die DUB-Chefvisite / Folge 93 19 – die DUB-Chefvisite / Folge 93

>>>> Die jüngsten Folgen der Chefvisite können Sie hier ansehen

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++