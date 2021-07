Sommerwetter in NRW: Es bleibt trocken, 28 Grad vorhergesagt

Zum Ende der Woche hin dürfte es in NRW warm werden: 28 Grad hat der Deutsche Wetterdienst für Teile des Bundeslandes vorhergesagt.

An Rhein und Ruhr. Unwetter und Hochwasser haben NRW massiv zugesetzt. Nun bleibt es trocken. Zum Ende der Woche hin dürfte es warm werden in Nordrhein-Westfalen.

In Nordrhein-Westfalen bleibt es in den kommenden Tagen meist trocken. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorher. Am Dienstag werde es demnach im Norden des Landes tagsüber wolkig, im Süden heiter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad.

Wärmer wird es ab Mittwoch. Am meisten Sonne dürfte der Südwesten von NRW abbekommen. Einzelne Schauer seien lediglich im Weserbergland nicht ausgeschlossen, so der DWD. Am Rhein könnte es bis zu 27 Grad warm werden.

Wetter in Nordrhein-Westfalen: Gewitter erst in der Nacht zum Samstag möglich

Am Donnerstag scheint ebenfalls die Sonne über Nordrhein-Westfalen. Meist bliebe es trocken, ab dem Nachmittag gebe es über dem Bergland geringes Schauerrisiko. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 27 Grad. In der Nacht kühlt es auf 14 bis zwölf Grad ab, teilt der DWD mit.

Heiteres und trockenes Wetter sagt er auch für den Freitag voraus. Zum Ende der Woche winken Temperaturen bis zu 28 Grad, im höheren Bergland dürfte es 24 Grad warm werden. Von Südwesten aus könnte in der Nacht zum Samstag schauerartiger, teils gewittriger Regen aufkommen. (juh)

