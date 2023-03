Wenn Frauen und Männer eine Familie gründen, liegt die Hauptlast für die Hausarbeit und Versorgung der Kinder bei den Müttern. Sie arbeiten vor allem in Teilzeit, während die Väter meist in Vollzeit arbeiten.

Gleichberechtigung So ungleich ist Zeit für Familie und Beruf verteilt in NRW

Essen. Zwischen Müttern und Vätern gibt es in NRW große Unterschiede, wie viel sie Zeit im Job verbringen. Das hat nicht nur finanzielle Folgen.

Wer eine Familie gründet, der tritt in eine neue Lebensphase ein. Doch wie intensiv sich Frauen und Männer um Kinder und Haushalt kümmern und wie viel Zeit sie für den Beruf aufwenden, ist zwischen den Geschlechtern sehr ungleich verteilt. Während 90 Prozent der Väter in Nordrhein-Westfalen Vollzeit arbeiten, macht das nur jede vierte Frau mit Kindern. Knapp 43 Prozent der Mütter arbeiten in Teilzeit. Dieses Arbeitsmodell verfolgen derweil nur drei Prozent der Männer mit Kindern.

Das belegen Analysen vom Data Institute der Funke Mediengruppe, zu der auch dieser Zeitungstitel gehört. Zugrunde liegen repräsentative Umfragen der Gesellschaft für Integrierte Kommunikationsforschung aus dem Jahr 2022.

31 Prozent der Mütter sind demnach nicht berufstätig. Bei Männern mit Kindern haben sieben Prozent keinen Job. Fast alle Männer geben an, das Haupteinkommen für ihre Familien zu verdienen. Selbst bei den Müttern, die Vollzeit arbeiten, sagen das nur 28 Prozent. Männer haben zudem in dieser Lebensphase sehr viel häufiger eine leitende Funktion inne.

Mütter blicken weniger optimistisch in die Zukunft

In der Folge ist das persönliche, durchschnittliche Einkommen der Väter doppelt so hoch wie das der Mütter. Die Frauen blicken zudem deutlich weniger optimistisch in die Zukunft, was die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes und ihr Einkommen angeht. Besonders kritisch bewerten sie ihre persönliche Vermögensentwicklung.

Für den Haushalt fühlen sich im Schnitt 87 Prozent der Frauen verantwortlich. Auch wenn die Mütter voll berufstätig sind, geben 80 Prozent von ihnen an, vor allem für die Familien- und Hausarbeit zuständig zu sein. Bei den Vätern sagen heute 17 Prozent, dass sie vor allem für den Haushalt zuständig sind. Dieser Wert lag im Jahr 2015 noch bei elf Prozent.

Kaum Veränderungen bei Arbeitszeitmodellen von Vätern

Bei der Arbeitszeit hat sich bei den Männern in den vergangenen Jahren kaum etwas verändert. In Teilzeit haben 2015 weniger als ein Prozent der Väter gearbeitet - heute sind es drei Prozent. Größer sind die Veränderungen bei den Frauen: Waren noch vor acht Jahren 40 Prozent der Mütter nicht berufstätig, wählen dieses Modell heute deutlich weniger Frauen (31 Prozent). Der Anteil der Vollberufstätigen ist um neun Prozent gestiegen, Teilzeit ist stabil geblieben.

Vier Prozent der Frauen planen ihr Leben ohne Kinder

Ohne Kinder zu leben können sich in Nordrhein-Westfalen nur vergleichsweise wenige Frauen vorstellen. Vier Prozent geben das an. Dagegen lebt gerade jede vierte Frau in der Familienphase. Sie hat also Kinder unter 18 Jahren. (Mit Unterstützung von Catherin Hiller und Lena Küper / The Data Institute Funke)

