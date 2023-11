So können Sie alten Menschen eine Weihnachtsfreude machen

Ruhrgebiet. Altersarmut ist sehr bitter. Mit der Wunschbaumaktion in Ihrer Stadt können Sie einem alten Menschen eine Freude machen. Hier steht, wie es geht.

Wollen Sie einem alten Menschen zu Weihnachten einen Wunsch erfüllen? Wir helfen Ihnen gerne dabei: Auch dieses Jahr gibt es wieder die Wunschbaumaktion für Seniorinnen und Senioren. An den Bäumen hängen Wunschzettel aus Pflegezentren, Tagespflege, betreutem Wohnen und Demenzbetreuungen. Die Wünsche der alten Menschen sind meistens sehr bescheiden und machen sichtbar, was Altersarmut bedeutet. Es sind Kleinigkeiten wie ein paar Rätselhefte, ein Duschgel, etwas Gebäck oder warme Socken. Möchten Sie auch einen Wunsch erfüllen? Dann nehmen Sie sich gerne eine Karte vom Baum an einem der folgenden Standorte.

• Essen: ab 24.11.

o Einhorn-Apotheke, Markt 5, 45127 Essen

o FUNKE Foyer, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen

• Duisburg: ab 24.11.

o Süd-Apotheke, Mündelheimer Str. 17, 47259 Duisburg

o Bären-Apotheke, Lehrerstr. 5, 47167 Duisburg

o Forum-Apotheke, Atroper Str. 9, 47226 Duisburg

o Tagespflege Mariencampus, Grunewaldstr. 88, 47053 Duisburg

o Nachbarschaftstreff Rheinhausen, Krefelder Str. 218, 47226 Duisburg

• Gladbeck: ab 24.11.

o Punkt-Apotheke, Hochstraße 26 45964 Gladbeck

o Butendorfer Apotheke Petri, Horster Str. 137, 45968 Gladbeck

• Herne: ab 24.11.

o Paracelsus-Apotheke, Gerichtsstraße 8 44649 Herne

• Oberhausen: ab 24.11.

o BERO Zentrum Oberhausen, Horsthemke, Concordiastraße 32, 46049 Oberhausen

• Velbert: ab 25.11.

o Johanniter Heim Cranachstraße 58, 42549 Velbert

• Witten: ab 25.11.

o Boni Center, Pferdebachstraße 5-9, 58455 Witten

o Mayersche Witten, Bahnhofstraße 13, 58452 Witten

o toom Baumarkt, Dortmunder Str. 21, 58455 Witten

• Gelsenkirchen: ab 27.11.

o Ludgeri Apotheke Düppelstraße 19, 45897 Gelsenkirchen

o toom Baumarkt Sperberstr. 21A, 45894 Gelsenkirchen

o Alten- und Pflegeheim Liebfrauenstift, Ruhrstraße 27, 45881 Gelsenkirchen

