So funktionieren die rhetorischen Tricks von Putin und Trump

Essen. „Teile und herrsche“, Authentizität durch Regelbruch und die Erzählung von der Hexenjagd: Mit diesen Kniffen machen Putin und Trump Propaganda.

Mit welchen rhetorischen Tricks arbeiten Putin und Trump? Was haben die Rechtspopulisten in Deutschland mit Ihnen gemein? Der Kommunikationswissenschaftler Robin Kurilla, Privatdozent an der Uni Duisburg-Essen, hat die Reden, Interviews und Social-Media-Posts des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump untersucht.

Sie kümmern sich weniger um den Wahrheitsgehalt in Trumps Aussagen, sondern mehr um Argumentationsmuster. Konnte Trump sie als Rhetorikexperten noch überraschen?

Kurilla: Inhalt und Form sind nicht so klar zu trennen. Trumps Narrativ besteht auch darin, dass eine Hexenjagd auf ihn stattfindet – bei der ihm wiederum vorgeworfen wird, Desinformation zu verbreiten. Und dann überrascht es sehr, wenn er auf einmal die Wahrheit sagt. Zum Beispiel wenn er klarstellt, dass Nachrichtenmedien Ausdrücke wie „Wuhan-Virus“ zuerst benutzt haben, ihn aber dafür angreifen. Dann mag es so aussehen, als würde er zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Würden Sie ihn als begnadeten Rhetoriker bezeichnen?

Er hat natürlich Redenschreiber, und es steht ein ganzer strategischer Apparat im Hintergrund. Aber was er definitiv kann, ist den authentischen Mann mimen. Es gibt bestimmte Regeln, die man befolgen oder brechen kann, damit einem das Prädikat „authentisch“ verliehen wird. Wenn Sie immer freundlich sind und zum Beispiel die Tür aufhalten, kann das als falsch wahrgenommen werden – Sie unterwerfen sich ja sozialen Regeln. Wenn Sie die Tür hingegen vor der Nase zuschlagen, sind Sie zwar unfreundlich, aber zumindest erscheint es echt. Wenn Trump politisch inkorrekt redet, kommt das nach dem gleichen Prinzip in bestimmten Kreisen gut an. Er weiß, auf welche Knöpfe er drücken muss, um bestimmte Reaktionen zu erzeugen. Wenn man das als guten Rhetoriker bezeichnen kann, dann ist er einer.

Erkennen Sie diese Muster auch im Russland-Ukraine-Konflikt?

PD Dr. Robin Kurilla, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen, beschäftigt sich mit der Rhetorik von Trump und Putin. Foto: Kurilla

Ähnlich ist bei Putin und Trump, dass ihnen die Verbreitung von Desinformation unterstellt wird. Das mag in vielen Punkten richtig sein. Doch wenn es mal nicht stimmt, aber ihnen trotzdem in der Öffentlichkeit vorgeworfen wird, dann bestätigt es die beiden in den Augen ihrer Anhänger. Putins Rede vor dem Einmarsch empört auch durch seine Aussage, Lenin habe den ukrainischen Staat eingerichtet. Das lässt sich aber nicht dadurch widerlegen, dass man wie eine Kommentatorin im Deutschlandfunk anführt, die ukrainische Sprache habe lange vor Lenin existiert. Wir sagen ja auch nicht, dass ein katalonischer Staat existiert, nur weil es eine katalonische Sprache und Kultur gibt. Dementsprechend lässt sich die unpräzise Kritik ummünzen in politisches Kapital für Putin. Weil es dann so aussieht, als würde er die Geschichte nicht verdrehen. Ich denke, dass Putins Rede nicht über Nacht geschrieben worden ist, da steckt eine ganz schön ausgeklügelte Strategie hinter. Dazu gehört, dass das Fünkchen Wahrheit gezielt provokant vorgetragen wird, um zu solchen Schnellschusskritiken einzuladen.

Richten sich Putin und Trump an dieselbe deutsche Zielgruppe?

Es kommt nicht von ungefähr, dass Trump Putin nach seiner Rede als genial bezeichnet hat. Der Erfolg des Rechtspopulismus hängt auch damit zusammen, dass sich die Grenzen von Rechts und Links verschoben haben. Die Linke setzt auf eine Politik der Anerkennung und hat darüber die Umverteilung vergessen. Das geht einher mit einer Vernachlässigung ihrer ursprünglichen Klientel. Rechtspopulisten finden hier eine Angriffsfläche und füllen zugleich die Lücke. Sie versuchen, die ‚Vergessenen‘ abzuholen, diese Strategie sieht man häufig.

Würden Sie sagen, dass Populismus immer auf Polarisierung zielt, nach dem Motto „Teile und herrsche“?

Im ersten Schritt ja. Populismus baut aber auch auf Polarisierung auf und zielt darauf ab, Untergruppen zusammenzuschweißen. Zum Beispiel, indem er einen Gegensatz konstruiert zwischen einem moralisch einwandfreien Volk und vermeintlich korrupten Eliten. So lassen sich diejenigen zusammenbringen, die sich vielleicht vergessen fühlen von der Gesellschaft. Die Kehrseite des Teilens ist dann ein Vereinen. Etwa gegen intellektuelle Eliten, die Regeln des politisch korrekten Sprechens aufstellen.

Vereint sind rechts und links ja überraschenderweise auch auf den Anti-Corona-Demos.

Bereits vor der Pandemie gab es Studien, die gezeigt haben, dass politische Ansichten in Verbindung stehen mit der Haltung zum Impfen. Konservative Wähler sahen Impfungen eher kritisch. Heutzutage mag es aber auch andersherum sein. Vielleicht kommt man heute über Impfskepsis, die aus Angst oder aus der Ablehnung der Coronabeschränkungen resultiert, mit rechtspopulistischen Diskursen in Kontakt. Aber es gibt auf den Querdenker-Demos auch rein pragmatische Allianzen gegen gemeinsame Gegner. Wer zusammen schreit, bekommt mehr Aufmerksamkeit. Und dann ist da noch das ablehnende Echo der Öffentlichkeit, das die gemeinsame Identität verstetigt und einen noch weiter forttreibt von der Mitte – unabhängig davon, ob man sich nun von rechts angezogen fühlt oder nicht.

