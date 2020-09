Sirenen-Alarm: Alle Infos zum ersten bundesweiten Warntag

Eine Sirene steht auf einem Dach in Hattingen. Am 10. September findet der bundesweite Warntag statt – in NRW fast schon ein alter Hut.

NRW. Sirenen sollen Bürger im Notfall warnen. Beim bundesweiten Warntag am 10. September werden die Heuler getestet. Was man wissen muss, steht hier.

Für die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen ist es inzwischen nichts Neues mehr, wenn einmal im Jahr die Warnsirenen heulen. Beim Warntag 2020 machen aber erstmals Städte und Gemeinden in ganz Deutschland mit.

Pünktlich am Donnerstag, 10. September, um 11 Uhr sollen die Sirenen getestet werden. Durchsagen mit Lautsprecherwagen sind ebenfalls möglich. Auch in der Warn-App „Nina“ wird es Benachrichtigungen geben.

NRW-Warntag im März war abgesagt worden

Warum das Ganze? Dazu heißt es aus dem zuständigen NRW-Innenministerium: Neben der Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Sirenen solle der Warntag „die Bevölkerung daran erinnern, wie wichtig es ist, sich mit Warnung auszukennen.“ Um die Menschen nicht zu verunsichern, wird der Warntag im Vorfeld angekündigt.

In NRW gibt es den landesweiten Warntag bereits seit 2018. Eigentlich sollten die Sirenen landesweit auch am 5. März getestet werden. Das nordrhein-westfälische Innenministerium entschied sich aber dagegen, weil die Bevölkerung aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht verunsichert werden sollte.

Wie läuft der Warntag genau ab?

Um 11 Uhr werden nacheinander drei verschiedene Töne zu hören sein:

ein eine Minute langer ununterbrochener Dauerton (Entwarnung)

(Entwarnung) ein eine Minute langer abschwellender Dauerton (Warnung),

(Warnung), ein erneuter ununterbrochener Entwarnungston (Entwarnung).

Das war’s schon.

Und so klingt das dann. Der Entwarnungston:

sowie der Warnton.

Wovor soll gewarnt werden?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) nennt verschiedene Szenarios, in denen per Sirene und App gewarnt wird:

Unwetter, Hochwasser oder Erdbeben

Großbrände

Bombenentschärfungen

Schadstoffaustritte

Ausfall der Energie-, Wasser- oder Telekommunikationsversorgung

Krankheitserreger

Waffengewalt und Angriffe

In der Regel finden sich in solchen Fällen dann Hinweise in der Warn-App „Nina“. Dort steht dann meistens auch, was zu tun ist. Bei Bränden lautet meistens die Empfehlung, Fenster aufgrund der Rauchbelastung geschlossen zu halten.

Wer organisiert den Warntag?

Bund und Länder bereiten den bundesweiten Warntag gemeinsam vor, in Absprache mit den Kommunen. Zuständig sind auf Bundesebene das BBK, auf der Ebene der Länder die jeweiligen Innenministerien.

Auf der Ebene der Kommunen sind in der Regel die für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden (meistens die Feuerwehr) mit der Organisation betraut.

BBK hofft auf mehr Bewusstsein für Katastrophen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hofft, dass die Corona-Pandemie das Krisenbewusstsein der Deutschen schärft. Der Präsident des Amts Chrisoph Unger sagte in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur: „Wir können derzeit noch nicht wissenschaftlich belegen, ob die Corona-Krise eine Verhaltensänderung mit sich bringt.“ Er fügte hinzu: „Aber wir wünschen es uns und wir arbeiten dafür.“

Der BBK-Präsident ist überzeugt, dass sich Katastrophenfälle künftig häufen werden - schon wegen des Klimawandels. Erdbeben, Hochwasser, Stromausfälle - die Menschen müssten für den Notfall vorsorgen. „Die Deutschen vertrauen sehr stark darauf, dass der Staat immer zur Hilfe kommt.“ So hätten die wenigstens Menschen Vorräte für zehn Tage zuhause, wie es das Bundesamt empfiehlt. Wer keine Reserven daheim habe, der kaufe dann panisch Klopapier wie zu Hochzeiten der Corona-Krise.

Das BBK unterstützt es, wenn Menschen sich auf Katastrophen-Szenarien vorbereiten. Klar wolle er keine Panik schüren, sagte Unger. Aber: „Wir dürfen die Menschen nicht einlullen.“ Er fühle sich in seiner Rolle manchmal wie die Figur Kassandra aus der griechischen Mythologie. „Die hat ja auch immer auf irgendwelche Dinge hingewiesen - und keiner hat ihr geglaubt.“ (mit dpa)