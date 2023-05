Signalstörung in Düsseldorf: Bahnverkehr in NRW gestört

Der Bahnverkehr in NRW ist am Mittwochmorgen wegen einer Signalstörung in Düsseldorf beeinträchtigt.

Düsseldorf. Ein defektes Signal in Düsseldorf stört den Bahnverkehr in NRW. Zwar ist die Reparatur beendet, es kommt aber noch zu vielen Verspätungen.

Wegen der Reparatur an einem gestörten Signal im Raum Düsseldorf ist der Bahnverkehr in NRW am Mittwochmorgen massiv gestört. Betroffen waren laut der Onlinereiseauskunft zuginfo.nrw die pendlerstarken Regionalbahnlinien RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, RE6, RE10, RE11, RE13, RE19, RE44, RE47, RB31, RB39, sowie die S-Bahnlinien S1, S6, S8, S11, S28.

Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die Reparatur an dem Signal im Raum Düsseldorf Hauptbahnhof seit etwa 8.15 Uhr beendet. Auf den Verbindungen zwischen Westfalen und dem Rheinland komme es auch am Vormittag zu hohen Verspätungen und Teilausfällen.

Erst am Montag war der Bahnverkehr in der Region wegen Vandalismus an der Bahnstrecke Bochum massiv gestört, ebenso eine knappe Woche zuvor. (red, mit dpa)

