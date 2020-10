Sechs Verletzte - Brandserie in Dortmund reißt nicht ab

Es hört nicht auf. Schon wieder hat es in der frühen Morgenstunden des Dienstags im Dortmunder Westen in zwei Kellern gebrannt. Sechs Menschen mussten ins Krankenhaus, 100 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen. Nun ermittelt die Polizei.

Die ersten Notrufe kommen um kurz nach 5 Uhr in der Nacht. In einem Abstand von nur vier Minuten wird die Feuerwehr nach Lütgendortmund gerufen. Am Lütgendortmunder Hellweg brennt es im Keller eines Mehrfamilienhauses. Kaum sind die Löschzüge ausgerückt, geht der nächste Alarm ein. Nur ein wenige Hundert Meter entfernt brennt es an der Werner Straße ebenfalls in einem Keller.

Feuerwehr rettet Bewohner über Drehleiter

Während die Bewohner dort während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen blieben können, spitzt sich die Lage am Hellweg kurzfristig dramatisch zu. Das Treppenhaus ist so stark verraucht, dass ein Bewohner auf seinen Balkon geflüchtet ist, von wo ihn die Feuerwehr mit der Drehleiter rettet. Auf der Rückweite des Hauses werden mehrere Bewohner über tragbare Leitern aus ihren Wohnungen gerettet. Insgesamt evakuieren die Retter 18 Menschen, die kurze Zeit später in einem zufällig an der Einsatzstelle vorbeifahrenden Linienbus der Dortmunder Stadtwerke betreut werden.

Meist kommen die Brandstifter im Schutze der Dunkelheit Foto: Privat

Kaum sind die Brände gelöscht, beginnen Experten der Polizei mit ihren Ermittlungen. Denn vieles deutet darauf hin, dass der unbekannte Brandstifter wieder gezündelt hat, der seit Monaten vor allen in den Stadtteilen Lütgendortmund, Marten, Kirchlinde und Westerfilde sein Unwesen treibt. Offiziell bestätigen will eine Sprecherin der Dortmunder Polizei einen Zusammenhang am Dienstagmittag noch nicht. „Der Ermittler ist noch vor Ort.“

Rund 20 Feuer seit Mitte März

Aber schon jetzt ist klar: es gibt gravierende Ähnlichkeiten zu den rund 20 Fällen, in denen es seit dem 13. März dieses Jahres, gebrannt hat. Immer in den frühen Morgenstunden, meist in leicht zugänglichen Bereichen von Kellern in Mehrfamilienhäusern.

Mittlerweile wurde eine eigene Ermittlungskommission gegründet. Deren Arbeit ist nicht leicht. Ein Feuer ist meist schnell gelegt, die Motive sind völlig unterschiedlich Viele Psychologen teilen Brandstifter in drei Kategorien ein. Frusttäter, Lusttäter und solche mit gestörtem Sozialverhalten. Laut Studien sind es häufiger Männer als Frauen, meist Alleinstehende, eher Menschen mit geringerer Bildung. Von sich aus hören sie nur selten auf.

Belohnung von 3000 Euro

Deshalb setzt die Dortmunder Polizei seit einigen Wochen verstärkt auf die so genannte strategische Fahndung, mit der die Behörde zuletzt bei der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen gute Erfahrungen gemacht hat. Sie ermöglicht es den Beamten zum Beispiel Autos und Personen auch ohne konkreten Verdacht überprüfen. Bisher allerdings blieben die Fahnder ohne Erfolg.

Auch deshalb wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Sie soll verstärkt auf Menschen achten, die sich verdächtig auf Zuwegen oder in Eingangsbereichen aufhalten oder an Haus- oder Kellertüren rütteln. Und auf keinen Fall sollen sie ohne weitere Kontrolle den elektrischen Türöffner drücken, wenn es in der Nacht oder früh am Morgen schellt.

Es ist eine Aufmerksamkeit, die sich lohnen könnte. Die Staatsanwaltschaft hat für Privatpersonen eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung oder Ergreifung der Brandstifter führen. Wer Verdächtiges bemerkt, kann sich unter der Telefonnummer 0231/132-7441 melden.