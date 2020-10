Nach mehreren ruppigen Aktionen und einer gelb-roten und einer roten Karte (Symbolbild)brach der Schiri die Partie an der Schützenstraße in Hilden ab. Daraufhin eskalierte die Situation.

Großeinsatz in Hilden Sechs Verletzte bei Massenschlägerei in Kreisliga C

Hilden. In Hilden ist ein Kreisliga-Spiel eskaliert. Nach dem Abbruch wurde der Schiedsrichter bedroht, auf dem Platz gab es eine wüste Schlägerei.

Bei einer Massenschlägerei auf dem Fußballplatz sind in Hilden sechs Menschen verletzt worden. Ein Torwart (23) sei von Spielern der Gastmannschaft aus Düsseldorf sogar bewusstlos getreten worden, berichtete ein Polizeisprecher am Freitag in Mettmann. Die Polizei musste den Tumult am Donnerstagabend mit einem größeren Aufgebot von Einsatzkräften beenden.

Auslöser war laut Polizeibericht ein von den Gästen äußerst ruppig geführtes Spiel in der Kreisliga C. Wegen mehrerer Fouls hatte der Schiedsrichter in der ersten Halbzeit einen Spieler mit einer gelb-roten-Karte vom Platz stellen müssen. In der zweiten Hälfte des Matchs eskalierte die Situation dann - auch weil sich ein Betreuer der Gästemannschaft mehrfach störend ins Spielgeschehen einmischte.

Schiedsrichter brach die Partie ab und wurde bedroht

Nachdem der Unparteiische Seinem weiteren Spieler wegen eines überharten Foulspiels die rote Karte zeigte, wurde der Betreuer der Gastmannschaft erneut verbal ausfällig und verließ die Coaching-Zone. Daraufhin brach der Schiedsrichter die Partie ab. Weil mehrere Spieler der Gastmannschaft ihn beleidigten und bedrohten, flüchtete er sich in seine Kabine.

Derweil sei es auf dem Platz zu brutalen Szenen gekommen. Der Torhüter der Heimmannschaft wurde von der Gastmannschaft umringt und zu Boden geschlagen. Anschließend hätten zwei Spieler auf den Kopf des Torwarts eingetreten, heißt es im Einsatzbericht der Polizei. Der Verletzte, der sogar kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, kam in ein Krankenhaus. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er die Klinik aber wieder verlassen.

Polizei leitet Strafverfahren gegen sechs Spieler ein

Die Polizei eskortierte die Gastmannschaft von der Sportanlage, erteilte Platzverweise und leitete gegen sechs ihrer Spieler Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. (red/mit dpa)