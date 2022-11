NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) ist zu Gast im WAZ-Videotalk mit Chefredakteur Andreas Tyrock. Wir sammeln vorab Ihre Userfragen.

Ein Kind der Emscher-Lippe-Region ist nächster Gast des WAZ-Videotalks „Ruhrgebiet, wir müssen reden!“: Die neue NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU), aufgewachsen in Dorsten, spricht am Freitag mit WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock.

Schulministerin Feller im WAZ-Talk: Wir sammeln Ihre Fragen



Die 56-jährige Feller, die heute in Münster lebt und viele Jahre in der dortigen Bezirksregierung arbeitete, wurde im Juli überraschend ins vielleicht schwierigste Ressort der Landesregierung berufen. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte die Verwaltungsjuristin zur Schulministerin und Nachfolgerin der umstrittenen Yvonne Gebauer (FDP).

Seither ist Feller auf vielen Baustellen gefordert. Sie muss rund 6000 Schulen, 2,5 Millionen Schüler und fast 200.000 Lehrkräfte behutsam durch die Ausläufer der Corona-Pandemie steuern. Zudem machen ihr Tausende unbesetzte Lehrerstellen und zuletzt verheerende Ergebnisse der NRW-Grundschüler beim IQB-Bildungstrend zu schaffen.

Dorothee Feller ist zu Gast im WAZ-Videotalk mit Chefredakteur Andreas Tyrock. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Wie geht sie damit um? Wie kann sie die Lücken in der Lehrerversorgung schnell stopfen, ohne pädagogische Qualität einzubüßen? Werden Schulen in Problemvierteln allein gelassen? Sind Kinder aus bildungsfernen Schichten die großen Verlierer der Pandemie? Steuern wir schleichend auf eine Bildungskatastrophe zu?

Fragen, mit denen sich Feller nicht erst seit ihrem Wechsel nach Düsseldorf beschäftigt.

NRW-Schulministerin Feller: Erstes Wahlversprechen eingelöst

Schon als Regierungspräsidentin in Münster war sie ebenso für die Schulen im nördlichen Ruhrgebiet wie im wohlhabenden Münsterland zuständig. Sie kennt das Problem der ungleichen Startbedingungen aus eigener Anschauung. Was hat sie sich in den kommenden fünf Jahren im Schulministerium vorgenommen?

Ein erstes Wahlversprechen ist bereits eingelöst. Die Eingangsbesoldung von Lehrkräften im Primarbereich und in der Sekundarstufe I wird schrittweise jener im Gymnasialbereich angepasst. Aber macht das die Arbeit in den Grundschulen, die über viele offene Stellen klagen, wirklich attraktiver?



Viel Stoff also für eine spannende Diskussion.

Der WAZ-Videotalk mit Dorothee Feller ist am Freitag, 2. Dezember, ab 14 Uhr auf waz.de zu sehen. WAZ-Leserinnen und -Leser können vorab ebenfalls Fragen an die Ministerin richten – per Mail: chefredaktion@waz.de (Betreff „Frage“).

