Schulleiterin Julia Gajewski ist nächster Gast im WAZ-Talk

Essen. „Ruhrgebiet, wir müssen reden!“: Im nächsten WAZ-Video-Talk ist die Essener Schulleiterin Julia Gajewski Gast von Chefredakteur Andreas Tyrock.

Ruhrgebiet, wir müssen reden!“ hat WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock sein neues Video-Talk-Format überschrieben. Und Julia Gajewski, in der kommenden Woche sein Gast, hat zu Beginn des dritten Corona-Herbstes einiges zu sagen – vor allem über das Lernen und Unterrichten, über die Schulen im Revier.

Gajewski leitet die „Bockmühle“, eine Gesamtschule im Essener Stadtteil Altendorf, einem sozialen Brennpunkt. 80 Prozent ihrer 1400 Schüler kommen mit Hauptschulempfehlung, 70 Prozent haben Migrationshintergrund, 60 Prozent leben in prekären Verhältnissen. Die kriminellen Clans, die Altendorf schon bundesweit in die Schlagzeilen brachten, tragen auch auf dem Schulhof Konflikte aus, wiederholt mussten Lehrer die Polizei rufen.

Die „Bockmühle“, 1972 in Essen-Altendorf erbaut, ist heute abrissreif

Schulleiterin Julia Gajewski 2019 in einem Pausenraum der Bockmühle – der nach einer Überschwemmung nicht mehr nutzbar war. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Das Gebäude, in dem die Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, 1972 erbaut, ist zudem vollkommen marode, die Hälfte der Toiletten unbenutzbar, das Dach undicht. Der Neubau ist beschlossen, aber frühestens 2028 bezugsfertig...

Und doch ist die „Bockmühle“, die in diesem Monat ihren 50. Geburtstag feiert, eine ausgezeichnete Schule; eine, an der Chancengleichheit gelebt wird; eine, die Jahr für Jahr mehr als 60 Jugendliche mit Abitur verlassen – Bildungspioniere in ihren Familie die meisten. Für ihren außergewöhnlichen Einsatz und ihre erfolgreiche Bildungsarbeit erhielt die engagierte Schulleiterin 2018 den Talentaward des Initiativkreises Ruhr.

Leserund Leserinnen können voran Fragen an die Schulleiterin einreichen

Andreas Tyrock spricht mit Julia Gajewski über die aktuellen und strukturellen Probleme der Schulen im Land – und wie sie gelöst werden können. Ein ehrliches Gespräch über das Leben in der Region, über dessen Stärken, Schwächen und Perspektiven soll es sein, verspricht der WAZ-Chefredakteur. Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz und Mondpalast-Prinzipal Christian Stratmann waren bereits Gäste des Video-Talks, in weiteren Runden wird es um etwa um Leben und Wohnen, Sicherheit und Verkehr, Umwelt und Technik, Sport und Kultur gehen – Persönliches der Interviewpartner kommt dabei nicht zu kurz.

Schulleiterin Julia Gajewski wird in dem halbstündigen Video-Talk, der ab 21. September, 17 Uhr, auf waz.de zu sehen ist, auch Fragen beantworten. WAZ-Leser und -Leserinnen können sie vorab mailen an: chefredaktion@waz.de (Betreff „Frage“). Am Donnerstag, 22. September, werden Auszüge des Interviews in E-Paper und Zeitung veröffentlicht.

