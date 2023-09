Schicken Sie uns Ihr Fußball-Foto für die große Ausstellung!

Essen. „Mythos & Moderne. Fußball im Ruhrgebiet“ im Ruhr-Museum: Zu den 443 Fotografien sollen Bilder von Userinnen und Usern kommen.

Auf dem Unesco-Welterbe Zollverein in Essen präsentieren das Deutsche Fußballmuseum und das Ruhr-Museum die Fotografie-Ausstellung „Mythos & Moderne. Fußball im Ruhrgebiet“. Weit über 20.000 Menschen haben die Schau mittlerweile gesehen – das Herz des Fußballs, es schlägt nun einmal im Ruhrgebiet.

Der Mythos ist ein Mosaik aus vielen Einzelbildern aus Vergangenheit und Gegenwart: Exakt 443 Fotografien wurden in den vergangenen Monaten zusammengetragen für die Sonderausstellung, die bis Februar 2024 zu sehen ist. Es ist die erste Gesamtschau zum Ruhrgebietsfußball.

Wie wäre es nun, wenn Ihr ganz persönliches Bild noch dazu käme?

Unter dem Motto „Mein Moment, mein Erlebnis mit dem Revierfußball“ freuen wir uns auf Ihre Bilder, liebe Leserinnen und Leser, die die Ausstellung in Kürze bereichern sollen. Es können Fotos von Amateurplätzen oder aus großen Fußballstadien sein, die Begegnung mit einem Profifußballer, ein originelles Fanbild und und und. Aktuell oder alt, ganz alt. Überraschen Sie uns!

Wir werden insgesamt 20 Fotografien auswählen, die auf einer Doppelseite in einer WAZ-Wochenendausgabe präsentiert und ab Oktober in der Ausstellung zusätzlich zu sehen sein werden. Ein „Siegerfoto“ wird gesondert bestimmt und dann in einem besonders großen Format im Ruhr-Museum präsentiert.

Wir freuen uns über Ihre Foto-Einsendungen bis einschließlich Montag, 11. September, 20 Uhr. Per E-Mail mit dem Stichwort „Fußball“ an lebenundfamilie@waz.de oder per Post mit dem Stichwort „Fußball“ an: WAZ Wochenende, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen. Für den Postweg gilt: Selbstverständlich schicken wir Ihnen eingesandte Bilder auf Wunsch wieder zurück.

Vielen Dank fürs Mitmachen!

Ihre WAZ-Redaktion

